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El Chelsea apunta a Lamine Camara mientras Enzo Fernandez se acerca a una salida con rumbo al Manchester City
El Chelsea prepara un relevo para el centrocampista que pondrá rumbo al Manchester City
El Chelsea ha señalado a Lamine Camara como un posible objetivo de mercado, mientras el argentino se acerca a un fichaje por el Etihad. Según talkSPORT, Fernández se encuentra en la fase final de una operación bomba para reencontrarse con Enzo Maresca en el Manchester City.
Según se informa, el Chelsea ha fijado un precio de 120 millones de libras para el centrocampista y espera reinvertir una parte de esa cantidad en Camara. El Mónaco pide entre 50 y 60 millones de libras este verano. El Crystal Palace vio rechazada recientemente una oferta de 35 millones de libras, mientras que al Liverpool también se le ha ofrecido la posibilidad de fichar a Camara antes de que cierre el mercado de fichajes.
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Xabi Alonso cuestiona el deseo tras la omisión de la convocatoria para la copa
Las especulaciones en torno a la salida de Fernandez se intensificaron cuando Xabi Alonso lo dejó fuera de la convocatoria del Chelsea para su victoria ante el Luton Town en la Carabao Cup.
Alonso había afirmado previamente que Fernandez participaría, pero más tarde el técnico sugirió que al jugador de 25 años le faltaba la mentalidad adecuada.
Al explicar la ausencia, Alonso declaró: "Necesitamos a los jugadores que estén en la mejor situación para jugar. Tenemos que tenerlo todo en cuenta, jugadores que están en un buen momento, jugadores que no sienten esa energía para jugar. Para mí, es muy importante que sientan ese deseo de jugar y de tener una buena preparación".
La estrella del Mónaco emerge como el refuerzo ideal para el centro del campo
Alonso también confirmó que mantuvo una conversación privada con Fernandez tras el entrenamiento del miércoles antes de tomar su decisión final. Alonso añadió: "Hablamos y decidimos que era mejor no formar parte de la convocatoria. Es un jugador de primer nivel".
Si Fernandez completa su traspaso, el Chelsea está dispuesto a avanzar en sus conversaciones con los representantes de Camara. Camara se consolidó en el Mónaco después de llegar por 15 millones de euros hace dos años, y ganó el premio al Jugador Joven Africano del Año. La temporada pasada disputó 29 partidos de liga, marcó dos goles y dio siete asistencias.
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¿Qué le espera ahora al Chelsea y a Fernandez?
El Chelsea tratará de cerrar la salida de Fernandez al Manchester City en los próximos días, al tiempo que acelera su ofensiva por Camara. Si tiene éxito, Camara se unirá a un centro del campo del Chelsea profundamente remodelado que ya incluye las llegadas estivales de Valentin Barco y Jordan Henderson. Alonso debe ahora gestionar los últimos días del mercado de fichajes mientras prepara a su plantilla para sus próximos partidos de la Premier League.
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