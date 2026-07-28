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Welbeck Henderson Chelsea GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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El Chelsea acierta al ir a por la experiencia de Danny Welbeck y Jordan Henderson, pero más fichajes de veteranos pondrían en riesgo que la nueva estrategia de traspasos del club se convierta en motivo de burla

Opinion
Chelsea
D. Welbeck
J. Henderson
Premier League
Brighton
Brentford

Danny Welbeck y Jordan Henderson podrían estar a punto de dar un significado completamente nuevo a «los Pensionistas del Chelsea». En un giro asombroso respecto a la política de fichajes centrada en la juventud que ha definido la gestión de BlueCo desde su adquisición en 2022, el Chelsea está considerando de forma sorprendente incorporar este verano tanto al delantero de 35 años como al centrocampista de 36.

En un giro sorprendente de los acontecimientos, The Athletic informó el lunes de que el Chelsea estaba estudiando la posibilidad de fichar a Welbeck procedente del Brighton y, poco después, trascendió que también estaba intentando hacerse con Henderson como agente libre. La llegada no de uno, sino de dos veteranos de unos 35 años marcaría de verdad el inicio de una nueva era en el Chelsea bajo las órdenes del nuevo entrenador, Xabi Alonso, el hombre que está presionando para aportar más experiencia y saber hacer a su plantilla.

Se había sugerido que el Chelsea buscaría líderes con mayor madurez y fortaleza mental en este mercado para tratar de cerrar la creciente brecha con sus rivales, pero parece que se está manteniendo más fiel a ese objetivo de lo que muchos habrían esperado. Criticado en el pasado por apostar casi exclusivamente por jugadores jóvenes, ahora corre el riesgo de irse demasiado al extremo opuesto.

Aunque está claro que han demostrado su nivel en la Premier League, habrá dudas sobre lo que los curtidos Welbeck y Henderson pueden aportar en el ocaso de sus respectivas carreras, especialmente en lo que se refiere a su calidad sobre el terreno de juego. Sin embargo, esto parece una apuesta calculada que bien podría salir bien.

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    Salida definitiva

    El Chelsea había dado señales de que iba a cambiar de rumbo en el mercado de fichajes; hacia el tramo final de la decepcionante campaña 2025-26, que terminó con un 10.º puesto en la liga, se informó ampliamente de que el conjunto londinense buscaría jugadores «emocionalmente resilientes», «maduros» y «contrastados en la Premier League» que pudieran tener un impacto inmediato.

    Pero esto sigue suponiendo un giro tremendo respecto a su anterior y desconcertante estrategia de acumular jóvenes con un gran potencial con la esperanza de que se convirtieran en jugadores de élite en Stamford Bridge o, en caso contrario, fueran vendidos por un importante beneficio.

    Fichar a Maxence Lacroix, de 26 años, sería una cosa, pero ir a por los veteranos Welbeck y Henderson, que ambos están en la treintena media y fueron compañeros en el Sunderland allá por 2010 , parece algo completamente distinto. Para poner en perspectiva esas poco probables operaciones, el Chelsea no ha dado ni un solo minuto a un jugador mayor de 30 años en ninguno de sus últimos 123 partidos en todas las competiciones, remontándose a la última aparición de Thiago Silva, con 39 años, en mayo de 2024, según Opta.

    Aunque la noticia ha causado sin duda sorpresa, ha quedado claro que el club no tiene miedo de apuntar a jugadores de más edad este verano, algo impulsado por Alonso, que está ejerciendo sus poderes como mánager en lugar de entrenador. Fracasaron en su intento de fichar al capitán del Sunderland Granit Xhaka, de 34 años, durante el Mundial, mientras que John Stones, de 32, estaba en su radar tras su salida del Manchester City, aunque ahora parece encaminado a fichar por el Inter, campeón del Scudetto.

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    «Implacable en su deseo de ser mejor»

    Está bastante claro que a Henderson no se le busca por su capacidad futbolística, sino por lo que aportará fuera del campo a un grupo al que le han faltado mucho liderazgo y disciplina, en gran parte porque su estrategia de fichajes ha provocado una falta de experiencia al más alto nivel.

    En ese contexto, cualquier preocupación que puedan tener los aficionados del Chelsea se verá en parte aliviada por el papel de Henderson dentro de la selección inglesa y por los elogios con los que han hablado de él sus compañeros y el exentrenador blue Thomas Tuchel, que se ha convertido en uno de los defensores más entusiastas del centrocampista.

    El seleccionador de Inglaterra recuperó al excapitán del Liverpool en cuanto tomó las riendas en marzo de 2025, y ha estado incluido en todas las concentraciones desde entonces después de haber sido considerado prácticamente intocable por lo que aporta entre bastidores. Demostró su carácter en el Mundial al seguir entrenándose y ponerse a disposición para jugar pese a sufrir una fractura en un brazo en un accidente fortuito tras la victoria ante México en octavos de final.

    «Lo encarna todo. Es un ganador en serie, por su personalidad y su carácter. Es el pegamento en cada equipo en el que ha jugado, el pegamento que hace que las cosas sean especiales», dijo Tuchel el año pasado. «Lo que aporta a cada equipo es liderazgo, carácter, personalidad, energía. Se asegura de que todos vivan según los estándares».

    Curiosamente, ese sentimiento también fue compartido por el nuevo fichaje del Chelsea Morgan Rogers, por 117 millones de libras (155 millones de dólares), durante el Mundial en un clip del 'Lions' Den' de Inglaterra que desde entonces se ha hecho viral. Preguntado por la reacción negativa a la inclusión de Henderson en la convocatoria, dijo: «Si la gente [los jugadores] hiciera un ranking a ciegas de las personas a las que querrían en la concentración, de antemano, él estaría entre los cinco primeros de todos. De todos».

    Jude Bellingham añadió: «No tiene ego cuando se trata de apoyar al equipo. Cada día en los entrenamientos es incansable en su deseo de ser mejor y de empujar a todos los demás a ser mejores, eleva la intensidad».

  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-CHELSEAAFP

    Azote del Chelsea

    Además, Welbeck no estaría ahí solo para completar la convocatoria. A pesar de tener ya 35 años, el delantero del Brighton viene de firmar la mejor campaña goleadora de sus 18 años de carrera en la Premier League hasta la fecha (13), y su segunda mejor cifra llegó en 2024-25.

    Eso es sensiblemente mejor que el exiguo registro de un solo gol de Liam Delap como delantero suplente del Chelsea por detrás de Joao Pedro la pasada temporada, y significa que Alonso pasaría de repente a tener dos delanteros con una trayectoria prolongada y contrastada en la máxima categoría inglesa. Además, existe el valor añadido de que Pedro y Welbeck se entendieron bien durante su etapa juntos en el Amex Stadium.

    A pesar de su edad, el canterano del Manchester United sigue teniendo el perfil físico necesario para generar auténticos problemas a las defensas de la Premier League, especialmente por delante de jugadores creativos de élite como Cole Palmer y Rogers. En el Chelsea lo saben muy bien: Welbeck ha firmado nueve goles y dos asistencias en 19 partidos de liga contra ellos, con el primero para el Sunderland en 2010 y el más reciente en abril de este año.

    Al igual que Henderson, el veterano delantero centro también tendrá mucho peso en el vestuario. En marzo, el entrenador del Brighton, Fabian Hurzeler, dijo sobre su principal referencia en ataque: "No solo es muy valioso para nosotros como goleador, sino también como líder dentro y fuera del campo".

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  • Liam Delap Chelsea 2025-26Getty

    En el limbo

    Dado que este doble fichaje de veteranos sería obviamente a corto plazo, surgirán preguntas sobre lo que significará para el futuro de aquellos jugadores que están en la periferia de la inflada plantilla del Chelsea si finalmente se concreta, especialmente teniendo en cuenta que Alonso no tendrá ninguna competición europea con la que hacer rotaciones.

    A pesar de haber vendido a Andrey Santos al Manchester United antes en este mercado, el Chelsea todavía cuenta en su centro del campo con Enzo Fernandez, Moises Caicedo, Romeo Lavia, Dario Essugo y Reece James, si es utilizado ahí. En este momento no está claro si se permitirá salir a algún otro, por lo que es difícil ver exactamente dónde encaja Henderson, lo que quizá da fuerza a la teoría de que su principal papel será el liderazgo fuera del campo.

    En ataque, por su parte, Welbeck se uniría a Pedro, Delap, Nicolas Jackson, Emmanuel Emegha, Marc Guiu y la promesa Shim Mheuka entre los muchos delanteros que tiene el Chelsea en plantilla. Por lo tanto, queda mucho trabajo por hacer en materia de salidas en el último mes del mercado de fichajes, ya que todos esos nombres, salvo Pedro, parecen prescindibles, aunque Mheuka saldría cedido.

    El jugador de 18 años está entre los jóvenes cuyo camino también podría verse bloqueado. El centrocampista Reggie Walsh es otro que probablemente se verá obligado a buscar minutos en el primer equipo en otro lugar a corto plazo si llega Henderson.

  • Brentford v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Riesgo asociado

    También existe cierto riesgo en este escenario. Pocos aficionados se opondrían a la decisión de incorporar una experiencia muy necesaria, pero, con 35 y 36 años, respectivamente, se considerará que Welbeck y Henderson rozan los límites de lo aceptable para un club del tamaño del Chelsea.

    La afición ha visto en el pasado reciente los beneficios de incorporar a futbolistas veteranos. Thiago Silva tenía 35 años cuando llegó como agente libre con Tuchel, y enseguida se consolidó como una figura clave, además de ayudar a un equipo joven a ganar la Champions League al final de su temporada de debut. Sus cualidades de liderazgo también fueron un factor importante para que la leyenda brasileña se convirtiera en un héroe de culto antes de su emotiva salida en 2024.

    Sin embargo, pese a su pedigrí en la Premier League, Welbeck y Henderson no están al mismo nivel y no entrarían directamente en el once inicial ni lo mejorarían como hizo Thiago.

    Después de haberse convertido en el blanco de las bromas por apostar casi exclusivamente por jugadores jóvenes desde la llegada de BlueCo en 2022, el Chelsea debe ser consciente de que corre el riesgo de volver a ser el hazmerreír si esta política de fichajes de veteranos va demasiado lejos.

  • Xabi Alonso Chelsea 2026-27Getty

    Lecciones aprendidas

    Lo más importante, sin embargo, es que la cúpula del club ha aprendido algunas lecciones importantes de su anterior y equivocada estrategia en el mercado de fichajes. El Chelsea necesitaba más experiencia, liderazgo y fortaleza mental, y si completa los fichajes de Lacroix, Welbeck y Henderson, tendrá eso de sobra.

    Thiago fue la prueba de que fichar a un jugador en el ocaso de su carrera puede tener un efecto transformador en el vestuario, y que se puede enseñar y asimilar mucho en poco tiempo. Aunque los internacionales ingleses no estén desempeñando un papel clave sobre el terreno de juego, sin duda lo estarán haciendo fuera de él y a puerta cerrada.

    Welbeck y Henderson podrían dar al apodo de 'los Pensionistas del Chelsea' un significado completamente nuevo, en claro contraste con lo anterior, pero el cambio de rumbo de los Blues en el mercado de fichajes solo puede verse como otro avance positivo para una plantilla que iba a la deriva al final de la nefasta campaña 2025-26. Hay una ilusionante expectación en torno a lo que está construyendo Alonso.