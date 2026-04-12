Getty Images Sport
Traducido por
El CF Montreal destituye al entrenador Marco Donadel tras un mal comienzo de temporada en la MLS
- Getty Images Sport
¿Qué pasó?
La decisión del club llega tras un mal inicio de temporada, que incluye la derrota del sábado ante el Philadelphia Union, que hasta entonces no había ganado. Con ese tropiezo, Montreal suma solo una victoria en siete partidos y queda penúltimo en la Conferencia Este de la MLS.
Donadel, quien asumió de forma interina en marzo de 2025 y se hizo cargo de manera permanente en octubre, reemplazó a Laurent Courtois, destituido tras cinco partidos con un balance de 0-4-1.
Antes de entrenar al Montreal, Donadel jugó en el club entre 2015 y 2018, tras militar en la Fiorentina de la Serie A.
Lo que se dijo
Luca Saputo, director general de fichajes y metodología deportiva del CF Montréal, ha anunciado la destitución inmediata de Marco Donadel como entrenador principal. Philippe Eullaffroy asumirá el cargo hasta que se nombre un técnico permanente. Los asistentes Jacopo Falanga y Lorenzo Pinzauti también han dejado el club.
- Getty Images Sport
Un historial de inestabilidad
Tras la marcha de Donadel, el club buscará su duodécimo entrenador principal desde 2012. Ninguno de los once anteriores ha alcanzado los 100 partidos ni ha cumplido tres temporadas. En las últimas cuatro campañas se ha clasificado para los playoffs en dos ocasiones, incluida la ronda de comodines del año pasado.
- Getty Images Sport
¿Y ahora qué?
El CF Montreal se prepara para recibir al Red Bulls el sábado y al NYCFC el 25 de abril.