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El CEO del Everton confirma contactos con Jack Grealish mientras su futuro en el Manchester City sigue siendo incierto
Kinnear confirma que el diálogo con Grealish sigue en marcha
Kinnear ha reavivado las especulaciones sobre un posible regreso de Grealish al admitir que el Everton ha mantenido su relación con el jugador de 30 años. Grealish pasó la temporada 2025-26 cedido en Goodison Park, donde pareció reencontrarse con su mejor versión antes de que una lesión importante frenara su progresión. A pesar de haber regresado al City para la nueva temporada, el vínculo entre el jugador y el club de Merseyside sigue siendo especialmente fuerte después de que decidiera completar su programa de recuperación en las instalaciones del Everton, en lugar de regresar de inmediato a Eastlands.
«Jack es un jugador con el que hemos seguido en contacto», declaró Kinnear a BBC Radio Merseyside. «No era ningún secreto que decidió hacer aquí su rehabilitación durante el resto de la pasada temporada, cuando no tenía por qué hacerlo. Es un jugador que se ha enamorado del tono adecuado de azul, pero en última instancia ahora mismo es jugador del Manchester City y tenemos que respetarlo. Lo más importante es que ha vuelto. Sufrió una lesión muy grave y ha trabajado realmente duro para volver de eso».
- AFP
Maresca deja la puerta abierta a salidas en el City
La llegada de Maresca ha introducido una nueva dinámica en la carrera de Grealish en el Etihad Stadium. Grealish fue utilizado como suplente en la segunda parte durante la reciente derrota del City ante el Arsenal en la Community Shield, lo que indica que sigue formando parte de los planes del primer equipo, aunque Maresca ha dejado claro que los puestos en la plantilla deben ganarse con el trabajo diario. Con el mercado de fichajes aún abierto, el técnico italiano se ha negado a descartar más salidas de la plantilla mientras da forma al equipo para su temporada de debut en Manchester.
Al abordar la actuación del extremo y sus perspectivas a largo plazo en el club, Maresca ofreció una valoración sincera de la situación actual. "Jack estaba por dentro cuando íbamos 2-0 abajo, así que el partido ya se complicó después de eso, pero en líneas generales creo que Jack estuvo bien. Los que siguen aquí y quieren trabajar cada día, si lo merecen, van a tener minutos. En este momento el mercado de fichajes está abierto y veremos qué pasa".
Un repaso al impacto de Grealish en Merseyside
Antes de que una lesión en el pie en enero truncara su temporada, Grealish se había convertido en una figura central en el planteamiento ofensivo de Sean Dyche. El ex del Aston Villa firmó dos goles y seis asistencias en 22 apariciones, aportando la chispa creativa de la que el Everton había carecido a menudo en campañas anteriores. Su capacidad técnica y su experiencia eran consideradas componentes vitales en la evolución táctica del club.
La carrera de Grealish en el Man City ha estado marcada por un éxito de alto perfil seguido de periodos de frustración. Desde su histórico traspaso de 100 millones de libras desde Villa Park en 2021, ha disputado 158 partidos y ha marcado 17 goles, ayudando al club a conquistar tres títulos de la Premier League, la FA Cup y la Champions League. Sin embargo, encontrar continuidad en los onces bajo el régimen anterior y ahora con Maresca ha resultado complicado.
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La búsqueda de un lateral derecho por parte del Everton continúa
Más allá de la especulación en torno a Grealish, Kinnear también abordó la acuciante necesidad del club de reforzarse en defensa. El Everton se encuentra actualmente sin un lateral derecho especialista reconocido tras la marcha de la leyenda del club Seamus Coleman. Pese a los vínculos con Timothy Castagne, del Fulham, y Daniel Munoz, del Crystal Palace, los Toffees aún no han dado el paso para cerrar un nuevo fichaje. Esto deja a David Moyes en una posición complicada mientras prepara el estreno liguero del sábado contra el Palace, con Nathan Patterson actualmente fuera de favor y con centrocampistas ocupando a menudo ese vacío.
«No tendremos un lateral derecho para el partido contra el Palace, pero es importante que tengamos al lateral derecho número uno que queríamos cuando se cierre el mercado», dijo Kinnear.
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