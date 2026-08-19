El CEO del Everton confirma contactos con Jack Grealish mientras su futuro en el Manchester City sigue siendo incierto

Kinnear ha reavivado las especulaciones sobre un posible regreso de Grealish al admitir que el Everton ha mantenido su relación con el jugador de 30 años. Grealish pasó la temporada 2025-26 cedido en Goodison Park, donde pareció reencontrarse con su mejor versión antes de que una lesión importante frenara su progresión. A pesar de haber regresado al City para la nueva temporada, el vínculo entre el jugador y el club de Merseyside sigue siendo especialmente fuerte después de que decidiera completar su programa de recuperación en las instalaciones del Everton, en lugar de regresar de inmediato a Eastlands.

«Jack es un jugador con el que hemos seguido en contacto», declaró Kinnear a BBC Radio Merseyside. «No era ningún secreto que decidió hacer aquí su rehabilitación durante el resto de la pasada temporada, cuando no tenía por qué hacerlo. Es un jugador que se ha enamorado del tono adecuado de azul, pero en última instancia ahora mismo es jugador del Manchester City y tenemos que respetarlo. Lo más importante es que ha vuelto. Sufrió una lesión muy grave y ha trabajado realmente duro para volver de eso».