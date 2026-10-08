AFP
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El CEO del Dortmund confirma que la ampliación del contrato de Niko Kovac es «solo cuestión de tiempo» mientras se perfila un nuevo acuerdo a largo plazo
Un directivo confirma el compromiso de futuro del técnico
La cúpula del Signal Iduna Park se prepara para presentar nuevas condiciones tras la progresión sostenida del equipo bajo las órdenes del técnico croata. Nombrado en enero de 2025 para suceder a Nuri Sahin, el exentrenador del Bayern de Múnich logró una reacción inmediata, llevando al equipo desde la 11.ª posición hasta asegurar la clasificación para la Champions League. Esa trayectoria ascendente continuó durante toda la campaña 2025-26, con el Dortmund terminando subcampeón con 73 puntos.
- DeFodi Images
«Solo es cuestión de tiempo»
En declaraciones a SID, el director ejecutivo del Dortmund, Carsten Cramer, subrayó la fe inquebrantable del consejo en el entrenador: "La valoración hacia Niko Kovac es increíblemente alta. Es solo cuestión de tiempo, eso está claro".
Sin embargo, el directivo explicó que un acuerdo formal simplemente se había retrasado por obstáculos logísticos durante el reciente parón internacional: "Como no todos estuvimos continuamente en el club durante el parón internacional, todavía quedan algunas conversaciones por mantener. Por eso, por ahora, la situación sigue técnicamente abierta".
La mejoría de forma consolida la autoridad en el banquillo
Bajo la dirección de Kovac, el Dortmund ha disfrutado de un inicio impecable en la campaña nacional 2026-27, liderando la clasificación de la Bundesliga con un pleno de 12 puntos en sus primeros cuatro partidos. Ese gran estado de forma también se ha trasladado al continente, como quedó reflejado en la emocionante victoria por 3-2 sobre el Real Betis en la primera jornada de la Champions League. Unos resultados tan convincentes han reforzado la determinación de la directiva de cerrar las negociaciones antes de que llegue el exigente calendario invernal.
- Getty Images Sport
Un calendario exigente pone a prueba la dinámica de la plantilla
El Dortmund regresa a la competición doméstica el viernes por la noche, cuando reciba al Werder Bremen bajo los focos del Signal Iduna Park. La atención se centrará rápidamente en los compromisos continentales cinco días después, con un exigente viaje al norte en la Champions League para enfrentarse al Bodo/Glimt. Mantener ese impulso durante un cargado calendario de octubre representa la prioridad inmediata de Kovac antes de firmar sus nuevas condiciones.
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