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El centrocampista marroquí vuelve al radar del Barcelona como sustituto del lesionado Frenkie de Jong
El Barcelona apunta a Ounahi mientras De Jong está de baja
La estrategia de fichajes del Barcelona para este verano ha quedado sumida en el caos tras una importante lesión de De Jong. El centrocampista neerlandés estará de baja entre cuatro y cinco meses después de sufrir una rotura del ligamento colateral medial y se someterá a un tratamiento conservador. La urgencia por reforzarse ha aumentado por el hecho de que la nómina de centrocampistas del club se está reduciendo a un ritmo alarmante. Junto a la baja de larga duración de De Jong, la plantilla también se está adaptando a la salida de Marc Casado este verano.
Sin embargo, las limitaciones financieras siguen marcando gran parte de la actividad del Barcelona en el mercado de fichajes, lo que convierte a Ounahi en una opción especialmente atractiva, según El Chiringuito, tal y como informa Mundo Deportivo. Según las informaciones, el centrocampista de 26 años está disponible por unos 10 millones de euros este verano tras el descenso del Girona de LaLiga.
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Una reputación forjada en el escenario mundial
No es la primera vez que Ounahi ha sido relacionado con un fichaje por el Barcelona. El centrocampista llamó por primera vez la atención de la cúpula azulgrana durante el Mundial de 2022 en Qatar, donde fue uno de los jugadores más destacados de Marruecos. Sus incansables actuaciones y su calidad técnica fueron fundamentales en la histórica trayectoria de su país hasta las semifinales. Después de que Marruecos eliminara a España en los octavos de final, Ounahi se convirtió en un nombre conocido en toda Europa.
Durante ese periodo, a finales de 2022 y comienzos de 2023, el Barcelona hizo un seguimiento exhaustivo de Ounahi. El club buscaba una incorporación barata para el centro del campo, pero finalmente no llegó a presentar una oferta formal. En consecuencia, en enero de 2023, Ounahi decidió fichar por el Olympique de Marsella procedente del Angers.
El Betis se convierte en el principal rival
El Barcelona no es el único club que sigue de cerca la situación del marroquí. El club podría enfrentarse a una fuerte competencia de rivales nacionales que también buscan aprovechar el descenso del Girona a Segunda División. Se sugiere que el Real Betis está entre los interesados y que podría estar dispuesto a hacer un importante esfuerzo económico para lograr su fichaje. Con el jugador, según se informa, deseoso de aclarar pronto su futuro, el Barcelona quizá tenga que moverse rápido si quiere asegurarse al ex del Marsella antes de que otros pretendientes cierren sus ofertas durante el actual mercado.
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La alternativa de La Masia para Flick
Dado los riesgos asociados al mercado de fichajes, muchas voces dentro del club sugieren que la respuesta a la crisis de De Jong podría estar ya en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Para el Barça, la opción más inteligente sería ascender a un jugador desde La Masia. La cantera azulgrana tiene un historial de producir centrocampistas a un ritmo casi imparable, y la situación actual brinda al club una oportunidad. La apuesta por la juventud le ha dado buenos resultados al Barcelona en los últimos años, y la irrupción de estrellas como Lamine Yamal y Pau Cubarsi demuestra que la academia está lista para responder.
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