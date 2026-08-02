El centrocampista marroquí vuelve al radar del Barcelona como sustituto del lesionado Frenkie de Jong

La estrategia de fichajes del Barcelona para este verano ha quedado sumida en el caos tras una importante lesión de De Jong. El centrocampista neerlandés estará de baja entre cuatro y cinco meses después de sufrir una rotura del ligamento colateral medial y se someterá a un tratamiento conservador. La urgencia por reforzarse ha aumentado por el hecho de que la nómina de centrocampistas del club se está reduciendo a un ritmo alarmante. Junto a la baja de larga duración de De Jong, la plantilla también se está adaptando a la salida de Marc Casado este verano.

Sin embargo, las limitaciones financieras siguen marcando gran parte de la actividad del Barcelona en el mercado de fichajes, lo que convierte a Ounahi en una opción especialmente atractiva, según El Chiringuito, tal y como informa Mundo Deportivo. Según las informaciones, el centrocampista de 26 años está disponible por unos 10 millones de euros este verano tras el descenso del Girona de LaLiga.







