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El centrocampista Elliot Anderson firmó un contrato a largo plazo con el Manchester City y su traspaso batirá el récord británico
Un contrato millonario en el Etihad
Anderson está a punto de firmar un contrato de cinco años con el Manchester City que refleja su papel clave en el futuro del club. Según The Athletic, el internacional inglés cobrará unas 300.000 libras semanales si cumple los objetivos de rendimiento. Además, el club podrá prorrogar el contrato 12 meses más, lo que lo vincularía al campeón hasta 2032.
El club busca así retener el talento nacional y reforzar su centro del campo tras las salidas de varios jugadores clave.
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Batiendo el récord británico de traspasos
El City pagará 116 millones de libras (153 millones de dólares) por Anderson, sin bonificaciones. Supera así los 100 millones que invirtió en Grealish en 2021 y convierte a Anderson en el británico más caro de la historia.
El Forest se mostró inflexible durante todo el mercado de verano y rechazó una oferta previa de 106 millones, decididos a fijar un nuevo récord. El club, que lo fichó al Newcastle por 35 millones en 2023, multiplica ahora su inversión.
Revisión médica programada durante el servicio en el Mundial
Aunque está concentrado con la selección a miles de millas de distancia, las negociaciones para ficharlo avanzan rápido. Según The Athletic, Anderson tendrá permiso para someterse a un reconocimiento médico en Nueva York el viernes, mientras sigue con Inglaterra. Los Tres Leones se preparan para enfrentar a Panamá en el MetLife Stadium, pero el jugador hará una breve escala para cerrar su traspaso al Etihad.
Anderson ha brillado en el equipo de Thomas Tuchel en Estados Unidos, titular en los dos partidos de la fase de grupos contra Croacia y Ghana. Su meteórico ascenso lo convierte en uno de los centrocampistas más codiciados de Europa este verano. El City actuó con rapidez tras la retirada del Manchester United por el aumento del precio.
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Sustitución de leyendas en la sala de máquinas del City
La llegada de Anderson es clave en la reconstrucción del City de cara a la era pos-Guardiola. Tras la salida de Bernardo Silva al Real Madrid, el club busca energía y creatividad en el último tercio. Sus estadísticas en la 2025-26, con todos los partidos de liga jugados con el Forest, muestran que tiene la resistencia y calidad para brillar bajo presión.
No obstante, el City podría no detenerse ahí: se rumorea que sigue de cerca a Sandro Tonali, dentro de una posible campaña de fichajes en el centro del campo valorada en 200 millones de libras. Por ahora, Anderson es la prioridad y su presentación oficial se espera poco después de que Inglaterra termine su participación en el Mundial. En este momento de transición hacia una nueva era, el fichaje del jugador británico más caro de la historia envía un mensaje claro: la intención de recuperar el dominio nacional es implacable.