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Elliot Anderson England 2026Getty
Muhammad Zaki

Traducido por

El centrocampista Elliot Anderson firmó un contrato a largo plazo con el Manchester City y su traspaso batirá el récord británico

Fichajes
E. Anderson
Manchester City
Nottingham Forest
Inglaterra
Premier League
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El Manchester City ha dado un gran paso para asegurar su mediocampo al pagar un récord británico por la estrella del Nottingham Forest, Elliot Anderson. El internacional inglés será uno de los mejor pagados del Etihad, mientras el club se prepara para la era pos-Guardiola.

  • Un contrato millonario en el Etihad

    Anderson está a punto de firmar un contrato de cinco años con el Manchester City que refleja su papel clave en el futuro del club. Según The Athletic, el internacional inglés cobrará unas 300.000 libras semanales si cumple los objetivos de rendimiento. Además, el club podrá prorrogar el contrato 12 meses más, lo que lo vincularía al campeón hasta 2032.

    El club busca así retener el talento nacional y reforzar su centro del campo tras las salidas de varios jugadores clave.


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  • Manchester City v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Batiendo el récord británico de traspasos

    El City pagará 116 millones de libras (153 millones de dólares) por Anderson, sin bonificaciones. Supera así los 100 millones que invirtió en Grealish en 2021 y convierte a Anderson en el británico más caro de la historia.

    El Forest se mostró inflexible durante todo el mercado de verano y rechazó una oferta previa de 106 millones, decididos a fijar un nuevo récord. El club, que lo fichó al Newcastle por 35 millones en 2023, multiplica ahora su inversión.

  • Revisión médica programada durante el servicio en el Mundial

    Aunque está concentrado con la selección a miles de millas de distancia, las negociaciones para ficharlo avanzan rápido. Según The Athletic, Anderson tendrá permiso para someterse a un reconocimiento médico en Nueva York el viernes, mientras sigue con Inglaterra. Los Tres Leones se preparan para enfrentar a Panamá en el MetLife Stadium, pero el jugador hará una breve escala para cerrar su traspaso al Etihad.

    Anderson ha brillado en el equipo de Thomas Tuchel en Estados Unidos, titular en los dos partidos de la fase de grupos contra Croacia y Ghana. Su meteórico ascenso lo convierte en uno de los centrocampistas más codiciados de Europa este verano. El City actuó con rapidez tras la retirada del Manchester United por el aumento del precio.

  • Elliot Anderson England 2026 World Cup CroatiaGetty

    Sustitución de leyendas en la sala de máquinas del City

    La llegada de Anderson es clave en la reconstrucción del City de cara a la era pos-Guardiola. Tras la salida de Bernardo Silva al Real Madrid, el club busca energía y creatividad en el último tercio. Sus estadísticas en la 2025-26, con todos los partidos de liga jugados con el Forest, muestran que tiene la resistencia y calidad para brillar bajo presión.

    No obstante, el City podría no detenerse ahí: se rumorea que sigue de cerca a Sandro Tonali, dentro de una posible campaña de fichajes en el centro del campo valorada en 200 millones de libras. Por ahora, Anderson es la prioridad y su presentación oficial se espera poco después de que Inglaterra termine su participación en el Mundial. En este momento de transición hacia una nueva era, el fichaje del jugador británico más caro de la historia envía un mensaje claro: la intención de recuperar el dominio nacional es implacable.