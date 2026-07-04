El United reevalúa sus objetivos de centro del campo tras el fichaje de Mateus Fernandes por el Tottenham por 85 millones de libras. Según Sky Sports, Tchouameni y Scott lideran la lista, seguida de Felix Nmecha, Ayyoub Bouaddi y Sander Berge.

La operación se complica por los planes del Real Madrid de reestructurar su centro del campo: aunque sigue interesado en Tchouameni, ha descartado fichar a Enzo Fernández (Chelsea) y, pese a su interés en Rodri, el Manchester City quiere retener a su capitán y le ofrece una renovación.



