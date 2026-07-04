Getty Images Sport
Traducido por
El centrocampista del Real Madrid Aurelien Tchouameni -internacional francés que se quedó fuera de la última convocatoria mundialista- sigue en lo más alto de la lista de fichajes del Manchester United
El United baraja opciones tras quedarse sin Fernandes
El United reevalúa sus objetivos de centro del campo tras el fichaje de Mateus Fernandes por el Tottenham por 85 millones de libras. Según Sky Sports, Tchouameni y Scott lideran la lista, seguida de Felix Nmecha, Ayyoub Bouaddi y Sander Berge.
La operación se complica por los planes del Real Madrid de reestructurar su centro del campo: aunque sigue interesado en Tchouameni, ha descartado fichar a Enzo Fernández (Chelsea) y, pese a su interés en Rodri, el Manchester City quiere retener a su capitán y le ofrece una renovación.
- Getty Images Sport
El Bournemouth lucha por retener a Scott
Si el fichaje de Tchouameni se complica, el United apunta a Scott, del Bournemouth, como alternativa. El mediocampista, que casi entra en la lista de Tuchel para el Mundial 2026, ya recibió una oferta rechazada: los «Cherries» no quieren venderlo este verano.
El club negocia un nuevo contrato para alejar a los grandes de la Premier, y rechaza vender a sus jugadores clave tras una temporada prometedora. El United, pese a todo, lo ve como solución a largo plazo para su centro del campo.
Bouaddi y Nmecha se perfilan como alternativas
El United sigue de cerca el Mundial de Norteamérica y considera a Bouaddi, del Lille, como opción seria. El joven marroquí de 18 años se ha convertido en una revelación y se prepara para los octavos de final contra Canadá; esta semana los responsables del United lo han vuelto a evaluar.
Además del marroquí nacido en Francia, el United ha elaborado una lista variada que incluye a Felix Nmecha, del Borussia Dortmund, y a Sander Berge, del Fulham.
- AFP
Summerville encabeza la lista de objetivos ofensivos
Aunque la prioridad este verano es reforzar el centro del campo, Crysencio Summerville sigue siendo el objetivo principal del United para la banda izquierda. El club ha iniciado conversaciones preliminares con el West Ham para fichar al internacional holandés, pero enfrenta la competencia de otros equipos de la Premier League, y se espera que su situación se aclare en las próximas semanas.
El United busca financiación con la venta de Marcus Rashford, cuya vuelta a Old Trafford tras el parón del Mundial podría retrasarse hasta agosto si Inglaterra avanza en el torneo. El Tottenham también está interesado, así que el United sabe que debe actuar rápido; aún así, no descarta mantener a Rashford en la plantilla de Carrick.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias