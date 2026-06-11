El centrocampista del Barcelona Marc Casado acordó su salida este verano tras quedar como quinta opción en la plantilla de Hansi Flick

A pesar de su gran potencial tras cuatro años en el primer equipo, el canterano Casado no ha logrado convencer a Flick para ser titular. El técnico alemán prefiere jugadores de mucha intensidad que se adapten a su juego vertical, por lo que el joven de 22 años ha quedado fuera de las convocatorias en las últimas semanas.

Según MARCA, es la quinta opción en la medular, por detrás de Pedri, Gavi, Frenkie de Jong y Marc Bernal. Con el club buscando más refuerzos, el joven ha admitido en privado que su crecimiento se ha estancado en el Spotify Camp Nou.