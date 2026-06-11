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El centrocampista del Barcelona Marc Casado acordó su salida este verano tras quedar como quinta opción en la plantilla de Hansi Flick
Flick decide sobre el papel de Casado
A pesar de su gran potencial tras cuatro años en el primer equipo, el canterano Casado no ha logrado convencer a Flick para ser titular. El técnico alemán prefiere jugadores de mucha intensidad que se adapten a su juego vertical, por lo que el joven de 22 años ha quedado fuera de las convocatorias en las últimas semanas.
Según MARCA, es la quinta opción en la medular, por detrás de Pedri, Gavi, Frenkie de Jong y Marc Bernal. Con el club buscando más refuerzos, el joven ha admitido en privado que su crecimiento se ha estancado en el Spotify Camp Nou.
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Se acordó la salida en verano.
Según «Marca», el Barcelona y el agente Mendes ya han negociado las condiciones económicas de la salida del jugador. El club valora al centrocampista en unos 25 millones de euros, menos que el verano pasado, reflejo de sus pocos minutos.
La directiva azulgrana aprieta para venderlo antes del 30 de junio y equilibrar sus cuentas, aunque tampoco descarta una cesión, fórmula a la que el jugador no se opone.
Europa y Arabia Saudí esperan
Mendes lleva semanas buscando destino para su cliente. Según «Marca», tiene dos ofertas: una de un club europeo de primer nivel y otra, muy lucrativa, de la Liga Profesional de Arabia Saudí.
Ambos están dispuestos a cumplir con las exigencias económicas del Barcelona, por lo que la decisión final sobre estilo de vida y proyectos deportivos queda en manos de Casado mientras avanzan las negociaciones.
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El descenso estadístico
En la temporada 2024-25, Casado jugó 36 partidos, sumó 2.447 minutos y participó en siete goles (uno marcado y seis asistidos). La temporada anterior disputó 34 partidos, con 1.397 minutos y solo una asistencia.