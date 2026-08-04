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El centrocampista de la selección de Estados Unidos Gio Reyna completa su traspaso al Estrasburgo mientras el veterano del Mundial busca un nuevo comienzo
Qué pasó
El Estrasburgo confirmó el fichaje de Reyna este martes, con informes que aseguran que el club francés ha pagado una cantidad de alrededor de 4 millones de dólares para incorporar al centrocampista ofensivo. Reyna ha firmado un contrato con el club hasta 2031, anunció el Estrasburgo, en el arranque de un nuevo capítulo tras dejar la Bundesliga.
Este nuevo capítulo es muy necesario, ya que Reyna busca por fin tener una cantidad importante de minutos después de verse limitado por las lesiones y su estado de forma en el Borussia Dortmund, el Nottingham Forest y el Borussia Monchengladbach.
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Una temporada en el Gladbach
Reyna se marchó inicialmente al Gladbach el verano pasado en busca de un nuevo comienzo, uno que le permitió reencontrarse con su viejo amigo y compañero en la USMNT Joe Scally. Sin embargo, solo jugó 520 minutos repartidos en 19 partidos, cuatro de ellos como titular. Limitado por problemas musculares, aportó apenas un gol y una asistencia en su única temporada en el club.
«Gio es un jugador excelente que, por desgracia, solo mostró destellos de su potencial durante su año en el Borussia y no pudo demostrar de forma constante su capacidad sobre el terreno de juego debido a una serie de lesiones», afirma el director deportivo del Borussia, Rouven Schroder. «Hemos dejado claro que queremos y necesitamos reestructurar la plantilla y reducir su tamaño. Por ello, hemos llegado conjuntamente a la conclusión de que separar nuestros caminos este verano es el paso correcto para ambas partes. Le deseamos lo mejor y muchos éxitos en este ilusionante reto en Francia».
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El Mundial de Reyna
A pesar de sus problemas con los minutos de juego en los últimos años, Reyna fue un habitual con la selección de Estados Unidos en el Mundial, participando en cada uno de los cinco partidos del combinado este verano. Su actuación más destacada llegó ante Paraguay en el debut, cuando marcó el cuarto y definitivo gol de Estados Unidos para sellar una victoria por 4-1 con la que arrancó el torneo.
En total, Reyna ha sumado 43 internacionalidades con la selección de Estados Unidos y ha marcado 10 goles. Tres de sus últimos cuatro tantos han llegado en competiciones oficiales.
¿Qué viene después?
La temporada de Estrasburgo en la Ligue 1 comenzará el 21 de agosto contra el Marsella y el club tiene previsto disputar amistosos contra el SV Eiversporg, el Friburgo y el Newcastle antes de su primer partido de la campaña.
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