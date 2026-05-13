La decisión de pitar penalti ha provocado indignación, pues muchos afirman que el balón golpeó la cabeza del defensa del Motherwell, no su mano. Darren O'Dea comentó: «Las imágenes muestran un golpe fuerte en la cabeza de Sam Nicholson; no entiendo cómo se puede hablar de mano».

El exjugador del Hearts Ryan Stevenson criticó la rápida revisión del vídeo: «Es una vergüenza. El VAR tardó seis minutos en el partido West Ham-Arsenal por lo importante que era. ¿Cuánto estuvo John Beaton ante el monitor, 20 segundos?».