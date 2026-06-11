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El Celtic nombra entrenador titular a Martin O'Neill, ganador de dos títulos
Una solución definitiva en Parkhead
El norirlandés ha firmado un contrato de un año, con opción a otro, lo que refleja la confianza de la directiva en su capacidad para mantener el dominio reciente del club.
La decisión llega tras arrebatarle el título de la Premiership al Hearts bajo su mando, afianzando su condición de icono moderno de los Hoops. Con esta firma, el Celtic garantiza estabilidad mientras busca mantener su hegemonía en el fútbol escocés.
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Aprovechando un legado histórico
En su etapa en el Celtic, Martin ha logrado nueve títulos, incluido el quinto campeonato liguero consecutivo y el doblete de liga y Copa de Escocia del mes pasado. En su palmarés destaca el primer triplete nacional del club en 32 años, conseguido en su temporada de debut (2001), y la final de la Copa de la UEFA en Sevilla 2003.
La pasada campaña fue una de sus mejores exhibiciones tácticas: O’Neill guió al equipo a su 56.º título de la Premiership al ganar los últimos siete partidos y, acto seguido, logró su cuarta Copa de Escocia, la 43.ª del Celtic, en uno de los desenlaces más increíbles del fútbol escocés.
O’Neill reacciona ante el nuevo contrato
Tras el anuncio, O’Neill mostró su orgullo por seguir con el gigante de Glasgow. «Es un gran privilegio continuar como entrenador del Celtic. La temporada pasada quedará en la memoria de todos y haber participado en ese éxito ha avivado mi deseo de trabajar para vivir más días así y regalar esos momentos a nuestra afición», afirmó.
“Nada de esto sería posible sin los jugadores y el cuerpo técnico, así que quiero darles las gracias por su concentración, determinación y talento, que nos llevaron a ganar Liga y Copa. También agradezco a la Junta Directiva por volver a confiar en mí”.
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Con la mirada puesta en el éxito futuro
A pesar de las celebraciones por su nombramiento, el entrenador advirtió que el trabajo duro apenas comienza. «El Celtic nunca puede dormirse en los laureles; nuestro objetivo es seguir avanzando juntos en la próxima temporada y dar lo mejor por el club y la afición», afirmó O'Neill, subrayando las altas expectativas en Celtic Park.
Dirigiéndose a la afición que le ha respaldado, añadió: «Agradezco su apoyo constante; es fundamental para nosotros. Espero volver al Celtic Park la próxima temporada y trabajar juntos para lograr el éxito que merecen». Con el banquillo definido, el Celtic se centra ahora en fichajes y en defender sus títulos nacionales.