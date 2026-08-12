El Celtic ha cerrado el fichaje de Hassan con un contrato de cuatro años, con una opción para un quinto. Sky Sports informa de que los clubes han acordado una cantidad inicial de 6 millones de libras, que podría ascender a 9 millones de libras mediante diversos bonus por rendimiento.

Una parte significativa de estos bonus se activará si el Celtic alcanza la fase de liga de la Champions League a finales de este mes. Hassan llega después de una destacada campaña en el Mundial con Egipto, donde participó en una dramática derrota por 3-2 contra Argentina. El extremo se convierte en la tercera incorporación del mercado de fichajes de verano para el conjunto escocés, tras Camilo Duran y Kasper Hogh.