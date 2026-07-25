Maxime Lacroix, del Crystal Palace al Chelsea por unos 60 millones de euros, es solo la última operación en orden cronológico. Y no una que, pese a la cifra para nada menor puesta sobre la mesa, haya suscitado las mismas reacciones que operaciones mucho más llamativas, como el traspaso a los Blues de Morgan Rogers por 137 millones desde el Aston Villa, con el consiguiente traslado a Birmingham de Alejandro Garnacho y el fuerte interés por Nicolas Jackson, o el doble golpe de más de 200 millones de euros del Tottenham, que se aseguró a Sandro Tonali desde el Newcastle y a Mateus Fernandes desde el West Ham. Por no hablar del "intercambio" entre los Spurs y el Brighton que llevó al defensa van Hecke a las órdenes de De Zerbi por 60 millones de euros, al mismo tiempo que Vuskovic pasaba por una cifra similar a los Seagulls. O incluso del traspaso de Elliot Andersson del Nottingham Forest al Manchester City por 135 millones de euros.
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El caso Morgan Rogers, pero también Garnacho, Tonali y el chasco de Summerville para la Roma: cómo la Premier League está distorsionando el mercado internacional de fichajes
Cifras fuera de alcance
El fútbol inglés viaja a una velocidad ya insostenible para sus competidores repartidos por Europa. Las cifras de las que disponen los clubes de la Premier League para reforzar sus respectivas plantillas están claramente fuera del alcance de gran parte de las entidades del Viejo Continente, con la excepción del habitual Paris Saint-Germain o de grandes históricas como el Bayern de Múnich, el Barcelona y el Real Madrid, que en nombre del prestigio, de los balances (el del club alemán) y de los riquísimos ingresos garantizados por la fuerza de la marca y por relaciones privilegiadas con ciertas entidades de crédito, aún consiguen ser protagonistas de campañas de fichajes cercanas a lo faraónico.
AQUÍ ESTÁ LA SUPERLIGA
El resto del panorama europeo, empezando por la triste realidad del fútbol italiano, está ya marcado por la necesidad de cuadrar las cuentas, de trabajar principalmente en la sostenibilidad financiera de sus propios proyectos técnicos y, de manera inevitable, las inversiones en traspasos, pero sobre todo en los salarios de los futbolistas, se resienten. Pero la sensación, reforzada por estas primeras semanas de “verdadero” mercado de fichajes tras la fisiológica pausa por el Mundial, es que la Premier League está poniendo en marcha unos mecanismos que ya de inmediato y, sobre todo, a medio y largo plazo desanimarán aún más la capacidad y la voluntad de los otros equipos fuera de las fronteras inglesas de aspirar a los grandes fichajes. Quien hace algunos años miraba con horror e indignación el proyecto de la Superliga, hoy debería al menos reconocer que lo que sucede en Inglaterra se acerca mucho a aquella idea de fútbol de club exclusivo que terminará por aniquilar el concepto de competencia justa.
El Milan de Berlusconi
Ni siquiera la Serie A en su época dorada, aquella que desde los años ochenta hasta los primeros años dos mil nos permitió echar mano de los jugadores más codiciados del panorama internacional, ponía en marcha un mecanismo de «canibalización» de los mejores productos de su propio campeonato y con costes disparados hasta tal punto que permitía a los clubes no de primerísimo nivel salvaguardar sus balances a través de uno o dos traspasos bien remunerados. En Italia tuvimos sin duda el ejemplo del Milan de Silvio Berlusconi, que en la primera mitad de los años noventa engullía a varios futbolistas de otros equipos de nivel medio, pero que no alcanzaba los niveles de influencia en el mercado internacional que los clubes ingleses han tocado últimamente.
EL CASO CHELSEA
Las operaciones más controvertidas en el habitual desmedido verano de la Premier League son, como suele ocurrir desde hace ya varias ventanas de mercado, las llevadas a cabo por el Chelsea. Un club que, pese a haber fallado la clasificación para la próxima Champions League y pese a haberse “distinguido” por gastos disparatados que han superado ampliamente la barrera de los mil millones de euros y por un número desproporcionado de futbolistas en su plantilla, sigue operando impunemente. Desafiando cualquier norma sobre el Fair Play Financiero y cualquier lógica de gestión de un vestuario. Un Chelsea que ha pagado claramente de más por un muy buen jugador, aunque no precisamente un fuera de serie, como el internacional inglés Morgan Rogers (14 goles y 12 asistencias en la última temporada, cerrada con la victoria de la Europa League). Y que, casualmente, está colocando a algunos de sus descartes precisamente en el Aston Villa: después de Garnacho (ofrecido también a la Roma), en breve podría llegar el turno de Nicolas Jackson, a quien Unai Emery había entrenado en el Villarreal.
LA VÍA DE ESCAPE ÁRABE
Por si fuera poco, está además el extraño caso de algunos grandes traspasos a Arabia Saudí,un país que desde hace algunos años ha estrechado relaciones cada vez más fuertes con el mundo de las finanzas y del fútbol inglés. Llevando también a entrenadores y directivos salidos de la Premier League a recalar en la riquísima Saudi Pro League a cambio de sueldos de seis cifras. Luego están, claramente, los jugadores y el último caso es el del ex West Ham Crysencio Summerville: justo cuando la Roma pensaba que lo había conseguido con la última subida hasta los 50 millones de euros, bonus incluidos, de repente irrumpió el Al-Hilal de Simone Inzaghi que, con los 80 millones de euros puestos sobre la mesa por el traspaso y un sueldo monstruoso de 15 millones de euros netos por temporada, se llevó al internacional inglés. Y que en su plantilla todavía tiene, aunque no se sabe por cuánto tiempo, a un tal Darwin Nunez, otro jugador que podría haber ido a cualquier parte tras su decepcionante etapa en el Liverpool, pero que al final eligió los petrodólares saudíes.
LA PREMIER LEAGUE DISTORSIONA EL MERCADO
Los ejemplos, como se ha dicho, son muchos y variados y demuestran que el mecanismo sirve para todos y tiene como objetivo mantener sano el sistema en su conjunto. Si los clubes que no pueden competir por la victoria del campeonato logran encontrar en las grandes históricas (junto al Arsenal, Manchester City, United y Liverpool, están ciertamente Chelsea y Tottenham) el destino natural de sus mejores promesas, haciéndose pagar por ellas como nadie más podría hacerlo fuera de Inglaterra, esto ocurre porque el objetivo final es que el planeta Premier League siga manteniendo una velocidad de crecimiento insostenible para sus competidores europeos.Desde luego, no hay nada ilícito ni prohibido por la normativa, pero hablamos sin duda de situaciones que están terminando por “dopar” el mercado de fichajes mundial y que están obligando a la gran mayoría de los clubes no ingleses a cambiar objetivos y forma de actuar, en el desesperado intento de seguir el ritmo.
El scouting se vuelve necesario
Junto a la valorización de sus propias canteras, estamos hablando del scouting, que en Bélgica, Países Bajos, Francia, Alemania y Portugal, pero también en el norte de Europa, ya ha dado bastantes resultados y se está convirtiendo en un recurso necesario y prácticamente obligatorio para intentar contrarrestar el dominio de la Premier League. Donde el Chelsea de turno, que se está moviendo desde hace un par de años de manera muy agresiva con los Sub-17 y Sub-19 de todo el mundo, no llega, todavía hay margen para intentar meterse y hacerse con muchos talentos en bruto sobre los que trabajar y construir sus propios proyectos. Tanto técnicos como económicos, a través de un player trading que permita salvaguardar los balances y reinvertir de inmediato en otros jugadores.
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