Varios medios ingleses, citando fuentes de la federación, informan que los «Three Lions» estudian recurrir la expulsión de Jarell Quansah y la suspensión para el partido de cuartos contra Noruega.
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¿El «caso Balogun» como precedente? Inglaterra podría apelar la roja antes del Mundial contra Noruega
El defensa del Bayer 04 Leverkusen fue expulsado en octavos ante México por una dura entrada a Jesús Gallardo. El árbitro iraní Alireza Faghani no pitó falta en primera instancia, pero el VAR corrigió la decisión y el inglés de 23 años fue expulsado.
Según el reglamento de la FIFA, Quansah debería ser sancionado ahora con una suspensión de al menos un partido; dada la dureza de la entrada en plena carrera, lo más adecuado serían incluso dos partidos.
No obstante, tras el «caso Balogun», la FIFA podría anular o suspender la sanción a Quansah.
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La FIFA impone una sanción a Balogun: ¿influyó Trump?
La FIFA levantó, en una decisión muy controvertida, la suspensión de Balogun —impuesta por una tarjeta roja en el partido contra Bosnia y Herzegovina—, lo que permitió al delantero jugar los octavos de final de los «US Boys» contra Bélgica.
Lo más llamativo fue una conversación telefónica, confirmada por ambas partes, entre Donald Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la que, al parecer, el mandatario estadounidense pidió levantar la suspensión de Balogun. Infantino lo negó, pero varios medios y expertos acusaron a Trump de interferir en la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA.
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Thomas Tuchel se queja: «¿Hasta dónde va a llegar esto?»
Tras la sentencia sobre Balogun y el rechazo del recurso belga, el seleccionador inglés, Thomas Tuchel, criticó a Infantino y la FIFA.
«Tres personas del VAR y el árbitro lo revisaron y consideraron que era tarjeta roja. Así que se tomó una decisión. ¿Quién anula entonces esa decisión, y cuándo? ¿Y en qué se basa? ¿Hasta dónde va esto ahora? Para mí es simplemente extraño. Solo queremos que haya coherencia en las decisiones. ¿Ahora tenemos que presentar un recurso cada vez que una tarjeta amarilla no es una tarjeta amarilla? Se podría debatir sin fin. ¿Dónde empieza y dónde acaba?», comentó el alemán.
Si se mantiene la sanción de Quansah, Tuchel deberá reorganizar su once. Contra México, el jugador del Leverkusen fue titular como lateral derecho por la lesión de Reece James. Si James no se recupera a tiempo, probablemente entrará Djed Spence, quien ya actuó en ese puesto ante Panamá y la República Democrática del Congo, aunque se mostró desbordado en este último partido.
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