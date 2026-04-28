El capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, iguala a Cristiano Ronaldo y Robin van Persie tras otra actuación decisiva en la Premier League

El capitán del United, Fernandes, alcanzó 140 participaciones en goles en la Premier League, igualando a Ronaldo. En la victoria 2-1 sobre el Brentford, dio la asistencia que permitió a Sesko sentenciar.

Con esta asistencia, Fernandes suma 140 participaciones en goles en la competición y empata a Ronaldo, a quien superó en solo 11 partidos menos y en una única etapa en el club.