El capitán del Chelsea, Reece James, pidió perdón a la afición por la «falta de resultados». La derrota en la final de la FA Cup deja a los Blues, que no están rindiendo al nivel esperado, en vilo respecto a la clasificación para las competiciones europeas

A dos jornadas del final de la Premier League, el Chelsea aún opta matemáticamente a un puesto europeo. Sin embargo, James reconoció las deficiencias del equipo: «Estamos muy por debajo del nivel esperado».

«No hemos rendido lo suficiente esta temporada. Me gustaría pedir disculpas a la afición por la falta de resultados. Ha sido difícil. Espero que nos recuperemos pronto», declaró en la web oficial del club. «Necesitamos descansar, recuperarnos y, ya sabes, volver al campo de entrenamiento para prepararnos para nuestro próximo partido contra los Spurs».