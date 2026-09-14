El Celtic fue claramente superado por su rival más encarnizado el domingo, lo que llevó a McGregor a criticar públicamente la grave falta de cohesión dentro de la plantilla. En declaraciones a Sky Sports tras el partido, el centrocampista no se mordió la lengua al analizar la dura realidad de su derrota por tres goles en Ibrox.

«No éramos nosotros. La diferencia entre los dos equipos fue que viste a un equipo y luego viste también a un equipo de individualidades», afirmó McGregor. Subrayó que el Rangers funciona como un grupo unido, mientras que sus propios compañeros no lograron funcionar juntos en absoluto durante el crucial partido de cuartos de final.