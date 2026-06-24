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El capitán argentino Lionel Messi no descarta jugar en el Mundial 2030 tras batir el récord de goles del torneo
El GOAT se niega a decir adiós
A sus 39 años, Messi evita hablar de su retiro de la selección. Al ser consultado sobre jugar el Mundial 2030, centenario del torneo, el jugador del Inter de Miami se mostró cauteloso pero confiado en su futuro. «No lo sé. La verdad es que ahora mismo no pienso en eso. Parece un poco lejano, pero, como he dicho, vivo el día a día y estoy centrado en el presente», declaró Messi a los periodistas, según ANI.
El veterano delantero, autor de los cinco goles de Argentina en los dos primeros partidos de la fase de grupos ante Argelia y Austria, subrayó que su continuidad depende de su estado físico. “Sí, seguiré mientras pueda aportar, me sienta bien y ayude a mis compañeros... Seguiré jugando». Sus palabras mantienen vivo el sueño de los aficionados de verlo competir a los 43 años.
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Hazañas que han batido récords en la escena internacional
El estado de forma actual de Messi demuestra que la edad es solo un número para el ocho veces ganador del Balón de Oro. Con un doblete en la victoria 2-0 sobre Austria, se convirtió en el máximo goleador de la historia del Mundial, superando los 16 goles. Este inicio perfecto de la campaña 2026 siguió a su hat-trick en el partido inaugural, que lo convirtió en el jugador más veterano en lograr un triplete en la competición.
Pese a fallar un penalti al inicio, el exazulgrana se mostró humilde tras lograr el récord. «Es espectacular cómo ha sucedido. Fallé el penalti, pero quizá así pude marcar los otros dos. Estoy contento con el resultado», admitió Messi.
En plena forma física a los 39 años
A pesar de que la mayoría de los futbolistas ya se retiró a los treinta y tantos, Messi sigue sorprendiendo con su forma física. Durante su 39.º cumpleaños, el capitán argentino publicó un video en el que realizaba dominadas perfectas en la sede de la Albiceleste, prueba de su intenso trabajo en el gimnasio. Esta dedicación hace pensar que podría seguir los pasos de otros iconos que jugaron hasta los cuarenta.
Los expertos especulan sobre su próximo destino y el exinternacional inglés Gabby Agbonlahor considera factible que juegue el Mundial 2030. Incluso sugiere que, de fichar sorpresivamente por el Aston Villa, Messi podría llevar al equipo a la gloria nacional y europea.
- AFP
Defender el título en Norteamérica
Por ahora, el objetivo es defender el título mundial. Argentina ya está en dieciseisavos, así que Lionel Scaloni puede dar descanso a sus estrellas para el último partido del Grupo J contra Jordania. El técnico quiere mantener al capitán feliz y en forma, y destaca el buen ambiente del grupo en busca de un segundo título consecutivo.
“El grupo supera los buenos y malos momentos; estar junto a un amigo siempre ayuda, y creo que Leo opina lo mismo”, añadió. Con las eliminatorias cerca y el estado de forma récord de Messi, Argentina sigue siendo el equipo a batir en su camino hacia la final de Nueva York.