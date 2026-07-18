AFP
Traducido por
El campeón del Mundial Joan Capdevila lanza un llamamiento desesperado a Donald Trump tras habérsele denegado el visado estadounidense para la final
Se le niega la entrada a una figura emblemática de España
El exlateral de La Roja Capdevila sufrió un revés cuando las autoridades estadounidenses rechazaron su autorización ESTA antes de la final. El jugador, de 48 años, planeaba llevar a sus hijos a Nueva York para reunirse con sus excompañeros del Mundial 2010. La denegación lo obligó a recurrir al Gobierno de Estados Unidos para salvar el viaje de su familia.
- (C)Getty Images
Súplica desesperada al presidente
Frustrado por este obstáculo diplomático, el exdefensa del Villarreal pidió ayuda a la Casa Blanca y al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, a través de las redes sociales.
En X suplicó: «¡NECESITO AYUDA, @realDonaldTrump! Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA.
¿Alguien puede ayudarme? Estaba muy emocionado por estar allí con mis compañeros de 2010 y con este equipo para animarlos.
No puedo creer que me impidan entrar a EE. UU. y perderme este momento con mis hijos, a quienes les encanta el fútbol. Si alguien sabe cómo solucionar esto, se lo agradeceré de por vida».
Se culpa al partido amistoso contra Irán
En una entrevista con la emisora española COPE, Capdevila atribuyó la prohibición de entrada a EE. UU. a su participación, hace una década, en un partido benéfico en Teherán. Antes, el árbitro CAF del año, Omar Artan, también fue rechazado en el Aeropuerto de Miami por las estrictas políticas fronterizas.
- (C)Getty Images
La cuenta atrás final empieza ahora
España debe mantener la concentración en el campo, sin el apoyo de sus leyendas en las gradas, cuando enfrente a la actual campeona, Argentina. El equipo de Luis de la Fuente sueña con un histórico doblete de Eurocopa y Mundial tras vencer a Francia en semis. El duelo en el MetLife Stadium será la prueba definitiva para esta nueva generación de La Roja, que aspira a destronar a la potencia liderada por Lionel Messi.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias