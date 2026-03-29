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El campeón de la Premier League del Leicester se ofrece a ayudar al club en su lucha por evitar el descenso a la League One
Una leyenda lista para responder a la llamada
Albrighton ha revelado que él y varios de sus antiguos compañeros de equipo, con los que ganó títulos, están dispuestos a ayudar al Leicester en estos momentos de necesidad, aunque el club aún no se ha puesto en contacto con ellos. El exextremo, que disputó 313 partidos con el club y levantó tres trofeos importantes, se siente afligido por la situación actual de su antiguo club.
El jugador de 34 años expresó el deseo colectivo de las leyendas de 2016 de devolverle algo a la institución que hizo historia. «Todos decimos que si pudiéramos trabajar en cualquiera de nuestros antiguos clubes, elegiríamos el Leicester», declaró Albrighton al Daily Mail. «No todos crecimos siendo aficionados del Leicester, pero ahora somos grandes seguidores y solo queremos ayudar en todo lo posible. Por alguna razón, eso no se ha materializado».
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La lucha por evitar el descenso
La situación en el King Power se ha vuelto sombría tras la deducción de seis puntos por incumplir las normas financieras, lo que ha dejado al club sumido en los puestos bajos de la Championship. Ahora que la amenaza del descenso a la tercera división se ha convertido en una posibilidad muy real, Albrighton cree que al club le falta esa cultura distintiva que lo llevó a lo más alto del fútbol inglés hace una década.
Aunque el excentrocampista Andy King forma parte actualmente del cuerpo técnico, Albrighton considera que hay margen para integrar más experiencia de aquella época emblemática. «No digo que fuéramos a llegar y cambiar el mundo, cambiar todo lo que está mal en el club», añadió. «Pero la gente habla del Manchester United y de los exjugadores del club que conocen su ADN, y creo que hay algo similar en el Leicester. Allí había una cultura que nunca había visto en ningún otro sitio».
Recuperar el ADN «intrépido»
Albrighton estuvo presente recientemente en el King Power Stadium para presenciar una angustiosa derrota por 4-3 ante el Southampton, un partido en el que los locales desperdiciaron una ventaja de tres goles. El exextremo percibió una sensación palpable de ansiedad en el estadio, lo que sugiere que la identidad «intrépida» que define al club ha sido sustituida por el temor tanto entre los jugadores como entre la afición local.
«Sentí que había un miedo enorme tanto en el campo como entre el público», recordó Albrighton sobre el colapso ante los Saints. «Cuando iban ganando 3-0, quería que disfrutaran. Sé que es difícil y que son tiempos de nervios, pero lo he notado en bastantes partidos. La palabra "intrépido" forma parte de la identidad del club y es importante no olvidarlo».
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A la espera de que suene el teléfono
A pesar de su entusiasmo por colaborar, Albrighton admitió que no ha recibido ninguna comunicación por parte de la directiva del Leicester en relación con un posible puesto. Señaló que el club de su infancia, el Aston Villa, se puso en contacto con él inmediatamente después de que dejara de jugar. Dijo: «El club nunca se ha puesto en contacto conmigo al respecto. Cuando dejé de jugar, el Aston Villa se puso en contacto conmigo. Había jugado para ellos y crecí como aficionado del Villa, así que agradecí la oportunidad de ir allí y dedicarme al entrenamiento. Probablemente pensé: “Ojalá el Leicester hubiera hecho lo mismo”, aunque quizá el entrenamiento no sea lo mío. Me encantaría conducir hasta Leicester todos los días y estar allí y en ese ambiente».