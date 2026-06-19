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FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport
Karim Malim

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El camino hacia la Liga de Campeones no está asegurado... Unos antecedentes aterradores amenazan al Barcelona

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¿Por qué sigue el Barça en la zona de peligro?

Pese a sus títulos nacionales y continental, el FC Barcelona aún convive con un asunto que podría alterar su futuro europeo. El “caso Negreira”, que ha sacudido el fútbol español en los últimos años, no está cerrado: ha vuelto a la actualidad tras la petición del Real Madrid a la UEFA de completar los procedimientos disciplinarios relacionados.

Mientras se esperan los resultados judiciales, cabe recordar que la UEFA no está obligada a aguardar las sentencias civiles antes de actuar. Por ello, muchos advierten que el Barcelona podría ser sancionado, incluso con la exclusión de sus competiciones.

Aunque suene duro para la afición blaugrana, la historia demuestra que la UEFA ha sancionado a grandes clubes cuando la integridad de sus competiciones se ha visto amenazada.

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    El Real Madrid presiona

    Según varios medios españoles, el Real Madrid ha enviado una carta a la UEFA pidiendo que sigan las investigaciones sobre el caso Negreira.

    El club blanco asegura tener pruebas sólidas que, a su juicio, refuerzan las sospechas sobre los pagos durante años a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente de la Comisión de Árbitros, cuya naturaleza aún no se ha explicado de forma clara y convincente.

    El Barcelona insiste en su inocencia, pero el caso sigue en manos de las autoridades y bajo seguimiento de la UEFA.

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    ¿Por qué puede la UEFA sancionar al Barcelona?

    Algunos piensan que toda sanción europea debe esperar a una sentencia firme, pero la realidad jurídica es distinta, según el diario español «AS».

    La UEFA, como organismo deportivo independiente, puede imponer medidas disciplinarias para proteger la integridad de sus competiciones y no está obligada a esperar a que concluyan todas las fases del proceso judicial civil.

    Por ello, puede imponer sanciones deportivas si los hechos lo justifican, aunque no haya sentencia penal firme.

    Por eso crece la preocupación en Cataluña, más aún cuando hay precedentes de sanciones duras a otros clubes en circunstancias parecidas.

  • Juventus' forward Alessandro Del Piero (AFP

    La sanción más sonada de la historia del fútbol europeo

    Al hablar de corrupción en el fútbol y sanciones deportivas, la Juventus sigue siendo un ejemplo histórico. En 2006 estalló el escándalo Calciopoli, que sacudió el fútbol italiano al revelar una red de contactos y acuerdos para influir en la designación de árbitros durante las temporadas 2004 y 2005.

    Luciano Moggi, entonces director general de la Juventus, fue el protagonista más destacado tras intentos de influir en el nombramiento de árbitros durante las temporadas 2004 y 2005.

    Las sanciones fueron duras: se le retiraron los títulos de la Serie A de 2005 y 2006, descendió a segunda división y perdió el derecho a jugar la Liga de Campeones.

    También se sancionó a Fiorentina, Lazio y Milan: los dos primeros perdieron sus plazas europeas, y al Milan se le restaron puntos en la liga. El escándalo demostró que las autoridades deportivas pueden sancionar a los clubes más poderosos cuando está en juego la integridad de las competiciones.

  • Marseille 1993 UEFA European Cup Final WinnersHulton Archive

    El campeón de Europa paga el precio

    En Francia estalló uno de los mayores escándalos futbolísticos de los noventa.

    El Olympique de Marsella vivía su época dorada y en 1993 se convirtió en el único club francés que ha ganado la Liga de Campeones.

    Sin embargo, este éxito se vio empañado cuando se descubrió que había pagado a jugadores del Valenciennes para que perdieran un partido clave antes de la final de la Liga de Campeones contra el Milán.

    La Federación Francesa de Fútbol le retiró el título liguero, lo descendió de categoría y lo inhabilitó para disputar competiciones europeas la temporada siguiente.

    Aunque el club mantuvo la ‘Champions’, las sanciones dañaron su imagen y prestigio.

  • Fenerbahce SK v Besiktas JK - Trendyol Süper LigGetty Images Sport

    Las sanciones golpean a los gigantes de Turquía

    El fútbol turco también ha sufrido casos similares que han derivado en duras sanciones europeas.

    El F. C. Barcelona fue excluido de las competiciones europeas por amañar resultados, sanción confirmada después por el Tribunal Arbitral del Deporte.

    El caso implicó condenas a directivos y jugadores, y el entonces presidente, Aziz Yildirim, quedó vinculado a la polémica dentro y fuera de Turquía.

    El Beşiktaş también fue sancionado con la exclusión de una edición de la Liga Europa por acusaciones similares de amaño.

  • Kasimpasa v Sivasspor - Turkish Super LeagueGetty Images Sport

    Otros clubes han pagado el precio

    La lista de sanciones europeas no se limita a estos nombres. En 2009, el club macedonio FK Popeda fue excluido de las competiciones europeas durante ocho años por amaño de resultados.

    La Unión Europea también excluyó al Olympiacos Volos griego y le impuso otras sanciones por igual razón.

    En 2018, el albanés Skenderbeu fue inhabilitado diez años por el mismo motivo.

    Además, los turcos Eskisehirspor y Sivasspor quedaron fuera de la Liga Europa por irregularidades en partidos locales.

  • SOCCER JPL CPO D10 UNION SG VS RSC ANDERLECHTAFP

    La excepción que rompió la regla

    Aunque muchos casos terminaron en sanciones, la historia registra clubes que se defendieron con éxito.

    Un caso destacado es el del club belga Anderlecht, sancionado por la Unión Europea en los ochenta por presunta manipulación de resultados en competiciones europeas.

    El club recurrió al Tribunal Arbitral del Deporte, que anuló las sanciones y falló a su favor, demostrando que es posible revertir las decisiones de los organismos deportivos.

    Por ahora, el Barcelona no ha recibido sanción oficial de la UEFA, y el caso sigue su curso legal. Sin embargo, la historia muestra que el organismo ha impuesto duras penas a quien incumple la integridad deportiva.

    Por ello, clasificar a la Liga de Campeones no garantiza la tranquilidad del Barcelona. Su futuro no se decidirá solo en el campo, sino también en tribunales y comisiones disciplinarias, donde se resolverá uno de los casos más polémicos del fútbol español reciente.