El camino hacia la Liga de Campeones no está asegurado... Unos antecedentes aterradores amenazan al Barcelona

Pese a sus títulos nacionales y continental, el FC Barcelona aún convive con un asunto que podría alterar su futuro europeo. El “caso Negreira”, que ha sacudido el fútbol español en los últimos años, no está cerrado: ha vuelto a la actualidad tras la petición del Real Madrid a la UEFA de completar los procedimientos disciplinarios relacionados.

Mientras se esperan los resultados judiciales, cabe recordar que la UEFA no está obligada a aguardar las sentencias civiles antes de actuar. Por ello, muchos advierten que el Barcelona podría ser sancionado, incluso con la exclusión de sus competiciones.

Aunque suene duro para la afición blaugrana, la historia demuestra que la UEFA ha sancionado a grandes clubes cuando la integridad de sus competiciones se ha visto amenazada.