El camino hacia el título... El Al-Nasr se enfrenta al fantasma de la primera ronda en una misión suicida

El Al-Nassr aspira a recuperar el título de la Liga Saudí tras años sin ganarlo, aunque cerrará la temporada con seis partidos muy exigentes.

Arranca el miércoles 24 ante Al-Ittifaq (Jornada 29) y sigue el 28 de abril frente a Al-Ahli (Jornada 30).

Además, se rumorea que el árbitro del encuentro ante Al-Akhdoud ignoró la expulsión de Sadio Mané,

mientras que Ronaldo asegura: «La lucha con Al-Hilal y Al-Ahli continúa y estamos listos para la recta final».

En la jornada 31 visitará al Al-Qadisiyah el 2 de mayo, antes de recibir al Al-Hilal en el derbi de Riad.

Cerrando la liga el 13 de mayo ante Al-Shabab (jornada 33) y visitando a Damac el 21.







