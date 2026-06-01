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«El cambio forma parte del fútbol»: Arne Slot reacciona a su sorpresivo despido del Liverpool con una emotiva carta a los fans
Un final agridulce para el campeón
Slot deja Merseyside tras dos temporadas de grandes altibajos. Campeón de la Premier con el Liverpool, la directiva acabó su ciclo por falta de regularidad en su segundo año. Se va con la cabeza alta y un legado sólido.
En una emotiva carta abierta a la afición, publicada en el Liverpool ECHO, Slot reflexionó sobre el peso del cargo: «Sales bajo ese famoso letrero en el túnel de Anfield y sientes una mezcla de emociones», escribió. «Responsabilidad, por supuesto, hacia la gran historia de este club. Expectativa, naturalmente, de honrar el legado de 134 años que ha convertido al Liverpool FC en uno de los clubes más grandes del fútbol mundial. Y determinación: competir, ganar y llevar el éxito a la afición de Anfield, reconocida en todo el mundo».
Me voy con plena confianza en el futuro. Los jugadores que tanto han dado al club, que han defendido sus valores y creado momentos inolvidables, han sentado bases sólidas. Al mismo tiempo, una nueva generación está lista para escribir su propia historia y asumir la responsabilidad de vestir esta camiseta. El cambio es parte del fútbol, pero sé que este club seguirá haciendo que su gente se sienta orgullosa. Cuando me paré por primera vez bajo ese letrero en el túnel de Anfield, supe lo que este club exigía. Me voy sabiendo que nunca dejamos de luchar por ello».
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Reflexiones sobre la gloria en la liga
La primera temporada del técnico holandés fue legendaria: llevó a los Reds a ganar la Premier League con un mes de antelación, terminando 10 puntos arriba. Las imágenes del 25 de mayo de 2025, cuando el Liverpool celebró por fin un título ante un Anfield lleno, siguen siendo la imagen definitoria de su etapa. Fue un momento que puso fin a una espera de 35 años para celebrar un título en casa, seguido de un desfile al que asistió un millón de personas.
«Que todas esas emociones culminaran en un título de la Premier League tras solo 12 meses fue algo más que especial», señaló Slot. «No fue solo un trofeo, sino una recompensa por el duro trabajo, el sacrificio y el compromiso mostrados por tanta gente en todo el club. Fue aún más significativo porque pudisteis disfrutarlo con nosotros. Cantando nuestras canciones, vitoreando los goles. Y el día que levantamos el trofeo, vosotros estabais allí, alineados en las calles y llenando Anfield con vuestra ilusión».
«Tras perder gran parte de eso en 2020, siempre supe lo importante que era contar con vosotros. Veros reunidos por cientos de miles en las calles de Liverpool para celebrar el título solo reforzó esa idea».
«Lo ocurrido en Water Street ese mismo día fue impactante y mi apoyo está con todos los afectados. Presencié de primera mano vuestro espíritu de compasión y unidad, el mismo que ha ayudado a esta ciudad a superar momentos difíciles y que, espero, impulse la justicia que tantos reclaman».
Afrontar la tragedia con dignidad
Fuera del campo, el mandato de Slot se vio marcado por la trágica pérdida del delantero Diogo Jota en un accidente de tráfico el pasado julio. El técnico fue elogiado por su liderazgo en ese duro momento y, en una carta, rindió homenaje al internacional portugués y a la comunidad que se unió para apoyarlo.
«Es indescriptible que, solo unas semanas después de celebrarlo juntos, perdiéramos a Diogo», escribió Slot. «Por encima de todo, quiero recordar a un compañero de equipo, un amigo y un ser humano increíble que tocó las vidas de miles de vosotros cada vez que lucía el famoso escudo de este club. En uno de los momentos más difíciles a los que se ha enfrentado este club, el amor, la compasión y el apoyo mostrados por la familia del Liverpool fueron extraordinarios. Al marcharme, sería un descuido no decir que cómo honrasteis a Diogo y os unisteis en su memoria permanecerá conmigo para siempre».
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Slot expresó su agradecimiento
Aunque el quinto puesto de esta temporada le costó finalmente el cargo, Slot se aseguró de que el club volviera a la Liga de Campeones antes de irse. En su despedida, Slot se mostró profesional y agradeció a quienes le apoyaron en Merseyside.
«El vínculo que compartimos va más allá del fútbol, más allá de las noches europeas bajo las luces de Anfield o del sonido de “You’ll Never Walk Alone” entonado desde The Kop. Me hicisteis sentir bienvenido desde el principio y me ayudasteis en el camino. Eso es algo que aprecio mucho», concluyó Slot.
«Quiero dar las gracias a los jugadores que lucieron el escudo con orgullo por todo el mundo, al personal de los campos de entrenamiento y a quienes trabajan entre bastidores: desde los que mantienen los campos de Anfield hasta los que atienden la cantina del centro de entrenamiento».
«A la directiva y a los propietarios, por su confianza. A las leyendas que me guiaron y recordaron el Liverpool Way. Ha sido un placer trabajar con todos».