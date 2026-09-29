Del exdefensa de Ajax, Juventus y Bayern de Múnich habla una leyenda del fútbol neerlandés, Ruud Gullit: "Es un chico fantástico, en el campo siempre lo ha dado todo y espero que pueda dejar atrás este momento complicado. Las lesiones han condicionado su carrera hasta hoy y por eso lo siento mucho, el deseo es que pueda tener su revancha. De verdad espero que todo el dolor que ha vivido pueda desaparecer, para así lograr cambiar las cosas y seguir teniendo una carrera positiva".