El tiempo de descanso es un factor decisivo en la economía de una temporada, entre la Serie A y las copas europeas. El tema del calendario y de la gestión de los esfuerzos se convierte de inmediato en un factor clave para el arranque de la temporada y repercute en lo que es el desarrollo completo del curso, teniendo en cuenta los muchos compromisos programados: al analizar las horas de intervalo entre los compromisos de liga y las primeras cuatro jornadas de las copas europeas, entre septiembre y comienzos de noviembre, emerge una clara diferencia entre los grandes equipos italianos.





Analicemos, por tanto, las situaciones de los equipos que compiten en Europa, 4 en la Champions League (Inter, Napoli, Roma, Como), Europa League (Milan, Juventus) y Conference League (Atalanta).