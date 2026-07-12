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England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traducido por

«¡El cable lo hizo mejor que Noni Madueke!» - Zlatan Ibrahimovic critica la actuación del extremo inglés contra Noruega tras su sustitución en el descanso

N. Madueke
Inglaterra
World Cup
Noruega vs Inglaterra
Noruega
Z. Ibrahimovic
Arsenal

Zlatan Ibrahimovic criticó con dureza a Noni Madueke tras la victoria de Inglaterra sobre Noruega en cuartos de final del Mundial, y bromeó al decir que el cable de la spidercam rindió mejor que él. El astro sueco afirmó que los Tres Leones jugaron casi con diez antes de que Thomas Tuchel sustituyera al extremo del Arsenal en el descanso.

  • Ibrahimovic critica a Madueke por «pasarse de la raya»

    Inglaterra pasó a semifinales gracias a un doblete de Jude Bellingham, aunque Madueke decepcionó a Ibrahimovic. El exjugador del Chelsea, titular en la banda derecha por la baja de Bukayo Saka, no aprovechó su oportunidad en Miami y recibió una dura crítica del exdelantero del AC Milan.

    En declaraciones a Fox Sports tras el partido, Ibrahimovic fue contundente al valorar al jugador de 24 años. «La pausa para hidratarse cambió un poco la dinámica, porque Jude Bellingham ha sido el jugador más activo de Inglaterra», señaló. «Pero creo que están jugando con uno menos desde que Madueke está en el campo; cada vez que recibe el balón toma la decisión equivocada y solo se pasea».


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    Comparativa de cables para cámaras

    El partido se envolvió en la polémica cuando el balón pareció golpear un cable de la cámara aérea justo antes del gol del empate de Bellingham. Mientras Noruega protestaba por la interferencia, Ibrahimovic aprovechó el incidente para subrayar la decepcionante actuación de Madueke.

    «Ni siquiera el descanso para hidratarse le ayudó. Ha jugado, pero no ha sido titular en todos los partidos; ellos [Inglaterra] empezaron con un jugador menos. Pero si el balón tocó el cable, entonces el cable rindió mejor que Madueke», bromeó Ibrahimovic.


  • Tuchel actúa en el descanso

    Ibrahimovic, convencido de la nula influencia de Madueke, pidió cambiarlo antes de salir al campo. «Si fuera Tuchel, lo sacaría: no ha hecho nada en 45 minutos», dijo al descanso. Tuchel le escuchó y reemplazó al extremo por Saka tras el descanso.

    A pesar de la victoria, el seleccionador inglés compartió esa frustración por el bajo rendimiento. Las hazañas de Bellingham garantizaron el pase a la final contra Argentina, pero la integración del suplente de Saka sigue siendo un dolor de cabeza para el técnico alemán, a medida que los Tres Leones se acercan a la final.


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    La FIFA desestima las acusaciones de injerencia

    A pesar de las burlas de la leyenda sueca, la versión oficial sobre el incidente del cable de la cámara fue tajante. Aunque los noruegos se sintieron agraviados por la actuación arbitral, el organismo rector del fútbol mundial se mantuvo firme en su decisión de dar por válido el gol, alegando los sensores de alta tecnología integrados en el balón del partido que registran cada movimiento e impacto.

    El departamento de comunicación de la FIFA emitió un comunicado: «Antes del gol de Inglaterra en el 45+2 contra Noruega, el sensor del balón no registró picos en el “latido del balón” mientras estaba en el aire, así que no hay pruebas de que tocara el cable y cambiara su trayectoria». La tecnología descartó el contacto, pero nada libró a Madueke de la mordaz crítica de Ibrahimovic sobre su pesadilla en Miami.