El BVB sufre un duro golpe: PSG y FC Barcelona pujan por un centrocampista del Borussia Dortmund

No es la primera vez. En marzo, durante el 1-1 de Italia sub-19 contra Turquía, ojeadores de ambos clubes ya vieron a Inacio.

El joven de 18 años jugó este fin de semana su segundo partido en la Bundesliga ante el Werkself y ya se le considera un talento excepcional. Tras brillar el pasado otoño en el Mundial sub-17 de Catar, el director general del Dortmund, Lars Ricken, lo elogió: «Samuele fue elegido "jugador del partido" en cada uno de los tres encuentros con Italia. Eso es extraordinario, aunque a nosotros ya no nos sorprende. Sabemos de lo que es capaz».

Ricken lo define como «un número 10 ya casi extinto: potente en ataque, con un regate excelente y muy peligroso ante la portería, tanto marcando como asistiendo. Además, trabaja mucho y es muy solidario en defensa. Tiene un gran conjunto de cualidades».