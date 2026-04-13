Según estas informaciones, el París Saint-Germain, ganador de la Liga de Campeones, y el FC Barcelona, campeón de España, enviaron ojeadores para observar al centrocampista ofensivo durante el partido de la Bundesliga del fin de semana, en el que el BVB cayó por 0-1.
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El BVB sufre un duro golpe: PSG y FC Barcelona pujan por un centrocampista del Borussia Dortmund
No es la primera vez. En marzo, durante el 1-1 de Italia sub-19 contra Turquía, ojeadores de ambos clubes ya vieron a Inacio.
El joven de 18 años jugó este fin de semana su segundo partido en la Bundesliga ante el Werkself y ya se le considera un talento excepcional. Tras brillar el pasado otoño en el Mundial sub-17 de Catar, el director general del Dortmund, Lars Ricken, lo elogió: «Samuele fue elegido "jugador del partido" en cada uno de los tres encuentros con Italia. Eso es extraordinario, aunque a nosotros ya no nos sorprende. Sabemos de lo que es capaz».
Ricken lo define como «un número 10 ya casi extinto: potente en ataque, con un regate excelente y muy peligroso ante la portería, tanto marcando como asistiendo. Además, trabaja mucho y es muy solidario en defensa. Tiene un gran conjunto de cualidades».
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Samuele Inacio tiene contrato con el BVB hasta 2027
El BVB cuenta con Inacio a medio plazo, pero su contrato vence en 2027, detalle que atrae a otros clubes.
Llegó del Atalanta en verano de 2024 a coste cero, lo que enfureció a los italianos. En la eliminatoria de Champions entre ambos clubes esta temporada, su marcha se criticó y los directivos del Atalanta cancelaron la tradicional comida previa.
Esta temporada ha actuado sobre todo con el filial y el segundo equipo; con los profesionales solo ha sumado dos apariciones, la última de media hora ante el Leverkusen.
Estos contratos con el BVB vencen en 2027.
Jugadores Posición Edad Alexander Meyer Portero 35 años Patrick Drewes Portero 33 años Silas Ostrzinski Portero 22 años Ramy Bensebaini Defensa 30 años Emre Can Defensa 32 años Marcel Sabitzer Centrocampista 32 años Samuele Inacio Centrocampista 18 años Karim Adeyemi Delantero 24 años