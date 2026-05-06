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Christian Guinin

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El BVB sigue la situación: ¿se convertirá el que fuera el «jugador de plantilla perfecto» del FC Bayern de Múnich en una ganga este verano?

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B. Pavard
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En Múnich, Benjamin Pavard era un jugador clave. Tras una etapa turbulenta en el Inter, el francés ha fichado por el Marsella. Su futuro es incierto.

Cuando Benjamin Pavard anunció el verano pasado su salida del Inter de Milán para fichar por el Olympique de Marsella en calidad de cedido, más de uno frunció el ceño. Dejar un club ambicioso con opciones de ganar la liga y llegar a la final de la Champions para fichar por uno que vive de sus recuerdos no parecía prometedor.

El propio Pavard justificó su fichaje, que L’Equipe calificó como «uno de los traspasos de verano más improbables» de la historia, por el «proyecto» que quería ayudar a construir en el Marsella. «Cuando Medhi (Benatia, director deportivo) me llamó, me entusiasmó de inmediato. Cuando supe del interés del Marsella, lo tuve claro: quería unirme a este ambicioso proyecto, con la Champions League. Pero también para jugar con ese entusiasmo en el Velódromo (el estadio del Marsella). Como futbolista, son emociones que hay que vivir», afirmó el defensa central.

  • Por eso no pudo rechazar fichar por el Marsella, de vuelta a su tierra natal. «Las instalaciones son magníficas y la afición siempre está ahí. Regresé a Francia porque me fui muy joven. Se hace todo lo posible para que sea feliz aquí. Estoy muy contento y honrado de jugar en el OM, un club muy grande», explicó Pavard.

    De hecho, el defensa de 30 años tuvo un arranque excepcional: en ocho jornadas sumó seis triunfos, incluidos cinco seguidos, y lideraba la Ligue 1 con Les Olympiens. En la quinta fecha, además, el Marsella venció 1-0 al poderoso París Saint-Germain. Bajo la dirección de Roberto De Zerbi, el OM practicaba un fútbol ofensivo atractivo y la apuesta por Pavard parecía dar sus frutos.

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    Pavard dejará el Olympique de Marsella

    Sin embargo, la racha de éxitos no parece que vaya a durar. Nueve meses después de su fichaje, Pavard ve al Marsella sexto en la liga francesa y en riesgo de quedarse sin competiciones europeas. Con solo una victoria en los últimos cinco partidos, la tendencia perjudica a los Olympiens; De Zerbi, fichado con grandes expectativas, ya es historia, y se suman protestas de la afición, uso indebido de pirotecnia y la dimisión de Benatia.

    Además, el regreso de Pavard a Francia no ha sido el éxito esperado: su cesión termina en verano y todo indica que no se prolongará. Según la prensa, el OM considera demasiado alta la opción de compra de 15 millones de euros y, sin billete para la Champions, la compra parece inviable.

    En lo deportivo, Pavard no ha aportado la seguridad esperada: ha jugado 36 partidos con un gol y tres asistencias, pero sus actuaciones no han convencido. Como en su etapa en el Bayern, a buenas actuaciones siguieron errores inexplicables y rendimiento irregular, lo que habría llevado a los responsables del OM a dejarle volver a Milán en junio.

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    Pavard exigió al FC Bayern que le garantizara la titularidad

    Pese a que su contrato con el Inter vence en 2028, todo indica que Pavard no seguirá. Tras su cesión al Marsella, es poco probable que reciba una segunda oportunidad en el club lombardo. Su sorpresiva salida el verano pasado generó un pequeño conflicto, pues la cesión al Marsella no se gestionó solo por motivos deportivos: según la prensa italiana, Pavard no estaba contento con lo que ocurría entre bastidores y optó por abrir un nuevo capítulo en el OM.

    Los hinchas del Bayern lo entenderán: en 2023 Pavard se marchó de Múnich por motivos parecidos. El Bayern apreciaba su versatilidad, ya que podía actuar como central o lateral derecho, pero él solo quería jugar en el centro de la defensa. El club no aceptó esa exigencia.

    «El puesto de central es el que más me gusta. Y precisamente por eso dejé el Bayern de Múnich, para poder jugar como central», explicó más tarde en una entrevista con la UEFA. «He pasado cuatro años fantásticos en Múnich. Pero sabía que sería feliz en el Inter, porque juego atrás como parte de una línea de tres. Porque, sencillamente, quería jugar más en el centro de la defensa».

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    ¿Fichará el BVB a Pavard este verano?

    Ahora Pavard inicia una nueva etapa. A sus 30 años, aún está en la mejor edad para un defensa. En buena forma, aún puede ayudar a muchos grandes clubes europeos. Su salida de Milán podría ser barata, así que se perfila como una ganga en el próximo mercado veraniego.

    Por eso el BVB lo sigue de cerca. Con la salida de Niklas Süle y la posible marcha de Nico Schlotterbeck tras el Mundial, el Dortmund busca centrales y solo pediría que el francés rebajara un poco sus pretensiones salariales. Además, a diferencia del Bayern de hace unos años, el Dortmund podría seducirle con su rol favorito en el 3-5-2 de Niko Kovac.