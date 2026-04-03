El BVB se enfrenta a un gran dilema: al parecer, Nico Schlotterbeck ha recibido una oferta concreta de traspaso

Schlotterbeck había desmentido rotundamente, durante una comparecencia en la zona mixta con motivo del partido amistoso de la selección alemana contra Ghana el lunes, los rumores sobre una inminente renovación de su contrato con el BVB.

Bild y Sky habían afirmado anteriormente que Schlotterbeck renovaría su contrato, vigente hasta 2027, tras su regreso de la selección alemana, y que, salvo los últimos detalles, todo estaba acordado, según se dijo. «Por desgracia, no hemos llegado tan lejos. He negociado durante mucho tiempo con Sebastian (Kehl, nota del editor), que ya no está aquí», dijo Schlotterbeck.

Según Sky, el miércoles habría tenido lugar una reunión con el sucesor de Kehl, Ole Book, en la que Schlotterbeck habría querido mejorar una vez más, a su favor, los términos negociados con Kehl. Según esto, el defensa central querría renegociar el salario y, sobre todo, la cláusula de rescisión.