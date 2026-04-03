Al parecer, Nico Schlotterbeck habría recibido finalmente una oferta concreta de un club de primer nivel cuyo nombre no se ha revelado. Así lo informa Sky. Según esta fuente, aunque anteriormente ya se había manifestado el interés del Liverpool, el Manchester United o el Real Madrid, este había sido más bien vago. Ahora, al menos en el caso de uno de estos clubes, la situación habría cambiado.
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El BVB se enfrenta a un gran dilema: al parecer, Nico Schlotterbeck ha recibido una oferta concreta de traspaso
Schlotterbeck había desmentido rotundamente, durante una comparecencia en la zona mixta con motivo del partido amistoso de la selección alemana contra Ghana el lunes, los rumores sobre una inminente renovación de su contrato con el BVB.
Bild y Sky habían afirmado anteriormente que Schlotterbeck renovaría su contrato, vigente hasta 2027, tras su regreso de la selección alemana, y que, salvo los últimos detalles, todo estaba acordado, según se dijo. «Por desgracia, no hemos llegado tan lejos. He negociado durante mucho tiempo con Sebastian (Kehl, nota del editor), que ya no está aquí», dijo Schlotterbeck.
Según Sky, el miércoles habría tenido lugar una reunión con el sucesor de Kehl, Ole Book, en la que Schlotterbeck habría querido mejorar una vez más, a su favor, los términos negociados con Kehl. Según esto, el defensa central querría renegociar el salario y, sobre todo, la cláusula de rescisión.
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El BVB se encuentra en un dilema con respecto al caso Schlotterbeck
Al parecer, el BVB le habría ofrecido a Schlotterbeck un salario anual de 14 millones de euros y le habría garantizado una cláusula de rescisión de 60 millones de euros. Schlotterbeck querría ahora conseguir que dicha cláusula pueda activarse ya este verano.
Si las posiciones se endurecieran a causa de estos puntos, el BVB se enfrentaría a un auténtico escenario de pesadilla en el caso Schlotterbeck. Si el jugador de 26 años decidiera no renovar su contrato, el BVB se encontraría ante una difícil elección.
O bien perder a Schlotterbeck sin indemnización en el verano de 2027, o bien dejar marchar al jefe de la defensa el próximo verano por una indemnización relativamente baja. En este escenario, esta ascendería a tan solo entre 30 y 35 millones de euros. En ese caso, la supuesta exigencia de Schlotterbeck de una cláusula de rescisión tendría más sentido desde el punto de vista económico.
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El juego de ajedrez del BVB: Kovac respalda a Schlotterbeck y se muestra optimista
Sin embargo, no parece haber rencor en el BVB a pesar de que la negociación del contrato sigue en marcha. Al menos el entrenador Niko Kovac salió el jueves, en la rueda de prensa previa al partido fuera de casa del Dortmund contra el VfB Stuttgart, en defensa de Schlotterbeck, a quien no culpó en absoluto del revuelo mediático de los últimos días.
«No creo que Schlotti haya sido el responsable de los titulares, sino quienes publicaron y difundieron algo que no se ajustaba del todo a la realidad. El club lo sabe, Schlotti lo sabe y él tiene todo el derecho a aclararlo», afirmó Kovac. Kovac calificó de «desafortunado» únicamente el hecho de que Schlotterbeck insinuara que las negociaciones habían sufrido un revés debido a la salida de Kehl.
El entrenador se mostró además de nuevo optimista respecto a que Schlotterbeck aceptará la oferta de renovación anticipada de su contrato. «Yo mismo soy muy optimista y sigo siéndolo. Es un jugador realmente bueno. Un jugador que necesitamos y al que todos queremos. Haremos todo lo posible para que se quede con nosotros», afirmó.
Nico Schlotterbeck: Datos de rendimiento y estadísticas
Club Partidos Goles Asistencias Tarjetas amarillas BVB 154 10 18 26 SC Friburgo 56 4 2 8 Union Berlin 17 2 - 3