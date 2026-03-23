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Oliver Maywurm

Traducido por

El BVB podría seguir sacando provecho durante mucho tiempo de un gran error: lo que queda del director deportivo Sebastian Kehl en el Borussia Dortmund

Tras un total de más de 21 años en el BVB, Sebastian Kehl se despide del Borussia Dortmund. ¿Qué nos deja el director deportivo Kehl? Un balance.

El Borussia Dortmund sorprendió al mundo del fútbol alemán el domingo al mediodía con una noticia bomba: Sebastian Kehl abandona el club con efecto inmediato y deja de ser director deportivo del BVB.

«El Borussia Dortmund me ha acompañado durante media vida y siento un vínculo muy fuerte con este gran club. Sin embargo, juntos hemos llegado a la conclusión de que es hora de emprender nuevos caminos, tanto para el BVB como para mí», declaró Kehl sobre su salida, que se ha hecho efectiva ya de forma deliberada para que ambas partes tengan tiempo suficiente hasta el verano para reorganizarse. Como es sabido, Kehl había sido barajado últimamente como sucesor de Stefan Kuntz en el cargo de director deportivo del Hamburgo SV. Al parecer, quiere ocupar el puesto más alto, que en Dortmund ocupa el también controvertido director deportivo Lars Ricken.

Como jugador que vistió la camiseta del BVB entre 2002 y 2015, de Kehl en el Borussia destacan sobre todo tres títulos de liga alemana (2002, 2011 y 2012), una Copa de Alemania (2012) y el legado como capitán de uno de los equipos más exitosos de la historia del club, que irradiaba entusiasmo bajo la batuta del emblemático entrenador Jürgen Klopp. A partir de 2018, Kehl aprendió en segunda línea bajo la tutela del veterano director deportivo Michael Zorc, y finalmente tomó el relevo de este en 2022.

Tres años y medio después, surge la pregunta: ¿qué queda del director deportivo Kehl en el BVB? Un balance.

  • Cuando Zorc dejó su cargo de director deportivo en 2022, poniendo fin a una era, y Kehl siguió sus pasos y asumió oficialmente más responsabilidades, el Dortmund acababa de cerrar una temporada mediocre. Aunque quedó subcampeón por detrás del FC Bayern, en la Liga de Campeones el BVB, a pesar de tener un grupo asequible (Ajax de Ámsterdam, Sporting de Lisboa y Besiktas), no logró pasar a la fase eliminatoria al quedar tercero. Por si fuera poco, tras el descenso a la Europa League, la aventura terminó de nuevo en la ronda intermedia contra el Glasgow Rangers, mientras que en la Copa DFB, el entonces equipo de Segunda División, el FC St. Pauli, supuso el final del camino en octavos de final.

    Por ello, el entrenador Marco Rose tuvo que marcharse tras solo un año. Con Edin Terzic, un entrenador con experiencia en el club que había conseguido el título de la Copa DFB como entrenador interino en la temporada 2020/21, se esperaba que los westfalianos volvieran a la senda del éxito. Y a nivel de dirección deportiva, los borussianos habían decidido deliberadamente volver a apostar por un exjugador de mérito tras el largo mandato de Zorc. «Por supuesto, tiene mucho que demostrar, pero estamos convencidos de que Sebastian cuenta con las herramientas necesarias para su tarea», subrayó el entonces director general Hans-Joachim Watzke con motivo del ascenso de Kehl.

    Su primera gran tarea al asumir la responsabilidad deportiva fue, en el verano de 2022, fichar a un sucesor para el goleador Erling Haaland, cuyo traspaso por 60 millones de euros al Manchester City ya se había anunciado en mayo de 2022. Una tarea complicada, ya que encontrar un sustituto de la misma categoría que Haaland para el BVB era utópico. Sebastien Haller formaba parte del elenco de delanteros al que podía recurrir el Dortmund y, por 31 millones de euros, se convirtió en el segundo fichaje más caro de la historia del club, solo por detrás de Ousmane Dembélé (35 millones de euros).

    Fichar a Haller tenía sentido. El marfileño, con 28 años, se encontraba en la mejor edad para un futbolista; la temporada anterior había marcado once goles en ocho partidos de la Liga de Campeones con el Ajax de Ámsterdam y había llevado a su equipo al título de campeón de Holanda con 21 goles en la liga. Entre otras cosas, se ganó el aprecio del BVB de inmediato cuando, en la victoria por 4-0 en uno de los dos partidos de la fase de grupos de la Liga de Campeones contra los westfalianos, marcó un gol y dio dos asistencias. Además, Haller conocía muy bien la Bundesliga gracias a sus dos exitosos años en el Eintracht de Fráncfort (de 2017 a 2019).

    Trágicamente, como es sabido, al delantero le diagnosticaron cáncer de testículo en el verano de 2022, incluso antes de que pudiera disputar su primer partido oficial con su nuevo club. Kehl y compañía apoyaron a Haller en todo momento durante ese difícil periodo y esperaron pacientemente su recuperación, que afortunadamente se produjo. Y Haller, que ahora juega en el FC Utrecht, luchó por recuperar su mejor forma tras varios meses de sufrimiento y volvió a desempeñar un papel importante en la fase final de la temporada en la que el equipo estuvo a punto de proclamarse campeón. Por ejemplo, cuando, en el 3-0 supuestamente decisivo en Augsburgo en la penúltima jornada, rompió primero el maleficio con su gol de la ventaja y luego añadió el importante 2-0. Si Haller hubiera transformado el penalti seis días después en la traumática final de temporada contra el Mainz, hoy posiblemente estaríamos hablando de que Kehl había fichado al artífice del título del Dortmund como sustituto de Haaland.

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  • Borussia Dortmund v TSG Hoffenheim - BundesligaGetty Images Sport

    Sebastian Kehl ha fichado a Nico Schlotterbeck, quien podría convertirse en un referente a largo plazo para el BVB

    Las cosas salieron de otra manera y Haller no llegó a convertirse en un éxito deportivo a largo plazo en el BVB. Sin embargo, debido a su enfermedad oncológica, eso es en realidad secundario, y una valoración objetiva del traspaso seguramente no haría justicia al tema. En cambio, lo que debería quedar en el recuerdo es que Kehl siempre estuvo al lado de Haller en lo personal.

    La segunda gran tarea del primer verano de Kehl como director deportivo fue, por su parte, sustituir a Manuel Akanji, que quería marcharse. El hecho de que el defensa central ganara, apenas un año después, el triplete de la Liga de Campeones, la liga inglesa y la FA Cup como titular con el Manchester City fue, en retrospectiva, bastante desafortunado desde el punto de vista del Dortmund. Pero a Kehl no se le puede culpar de ello.

    Al BVB le hubiera gustado retener a Akanji, pero el suizo rechazó una oferta para renovar su contrato, que expiraba en 2023, y dejó claro a los responsables que quería buscar un nuevo reto. Por ello, Kehl y compañía se vieron obligados a vender a Akanji en el verano de 2022 para obtener una indemnización por traspaso. Se recibieron 20 millones de euros de Manchester, con lo que se recuperó exactamente la suma que se había transferido anteriormente al SC Freiburg por Nico Schlotterbeck.

    El actual jefe de la defensa firmó ya en mayo de 2022, cuando Zorc aún era oficialmente director deportivo del BVB. Sin embargo, Kehl ya estaba muy involucrado en el traspaso y pudo convencer a Schlotterbeck también con su propio pasado. «La trayectoria de Nico me recuerda a la mía, ya que yo también llegué al BVB procedente del Friburgo como joven internacional a su edad», declaró Kehl sobre el fichaje del zurdo. Sobre todo teniendo en cuenta que, al parecer, el FC Bayern de Múnich ya estaba interesado en Schlotterbeck por aquel entonces, este fichaje puede considerarse un acierto rotundo. El jugador de 26 años se ha convertido en un referente en Dortmund y, según las conversaciones de los últimos meses —en las que, por supuesto, Kehl también participó desempeñando un papel importante—, parece inclinarse ahora, a pesar de los interesados de renombre, por renovar su contrato con el BVB, que expira en 2027. Y, posiblemente, por ser el rostro de un equipo que vuelva a ganar títulos en el futuro.

    Con Niklas Süle, Zorc y Kehl ficharon en 2022 a otro defensa central cuyo traspaso sin coste desde el FC Bayern de Múnich al Signal Iduna Park se celebró como un gran golpe maestro. Con razón, ya que, en cuanto a potencial, Süle sigue siendo uno de los mejores defensas centrales alemanes y, en el momento del traspaso, era titular en la selección nacional. Pero, aunque Süle también tuvo sus buenos momentos en el BVB, tras cuatro años con la camiseta amarilla y negra hay que calificarlo de decepción, porque sencillamente no ha podido cumplir con las expectativas. Como es sabido, Süle abandonará el Dortmund este verano sin coste alguno.

  • El flaco favor que Terzic le hizo a Kehl, cuyas consecuencias aún se sienten hoy en día

    Los dos primeros fichajes, de los que Kehl tuvo que responsabilizarse por completo sin la ayuda de Zorc, tomaron luego caminos muy diferentes. De forma algo sorprendente, en enero de 2023 fichó a Julian Ryerson, procedente del Union Berlin, para el Dortmund, y eso por solo cinco millones de euros. Si tenemos en cuenta la regularidad que ha demostrado Ryerson desde su llegada y cómo se ha convertido esta temporada en un jugador decisivo gracias a sus potentes lanzamientos a balón parado y a unos centros cada vez mejores, Kehl le ha hecho al BVB una auténtica ganga.

    Julien Duranville, por su parte, era una promesa de futuro que, como es sabido, el entonces joven de 16 años no ha podido cumplir hasta ahora, en parte debido a frecuentes problemas de lesiones. Desde enero, este talento ofensivo está cedido al FC Basilea, donde acumula minutos de juego con regularidad en Suiza. La tenue esperanza de que aún pueda despegar en el BVB sigue viva.

    En el verano de 2023, tras haber dejado escapar dramáticamente el título de liga, Kehl tuvo que volver a sustituir a una superestrella que se marchaba. Jude Bellingham fichó por el Real Madrid por una indemnización base de algo más de 100 millones de euros, de los cuales el director deportivo debía invertir unos 67 millones en renovar la plantilla. El plan preveía repartir la carga de la sucesión de Bellingham, en el mejor de los casos, entre dos jugadores, ya que se planteaba el mismo problema que con Haaland: el Dortmund simplemente no tiene ninguna posibilidad de fichar a jugadores consolidados del nivel de Bellingham.

    Kehl impulsó inicialmente el fichaje del internacional mexicano Edson Álvarez, un clásico mediocentro defensivo. Pero como el entrenador Edin Terzic prefería apostar por Emre Can, el acuerdo fracasó, y la posición de Kehl se vio debilitada ante la opinión pública por las revelaciones al respecto. Para colmo, la posición de Álvarez sigue siendo hoy en día un punto débil en la plantilla del BVB. En este sentido, Terzic le hizo un flaco favor a Kehl con su veto.

    El hecho de que, en lugar de Álvarez, fichara a Felix Nmecha por 30 millones de euros como sustituto de Bellingham ha dado sus frutos tras los dos primeros años irregulares de este último en Dortmund. Bajo las órdenes de Niko Kovac, el jugador de 25 años se ha convertido en una pieza indispensable en el centro del campo del Borussia y en una figura clave, y podría desempeñar además un papel importante en la selección alemana durante el Mundial. Kehl fue el responsable de la reciente renovación del contrato del codiciado Nmecha, quien, junto con Schlotterbeck y algunos otros jugadores, podría constituir la base de un futuro prometedor.

    Además de Nmecha, Marcel Sabitzer llegó procedente del FC Bayern de Múnich por 19 millones de euros como segundo pilar del legado de Bellingham. Sin embargo, en sus casi tres años en el BVB, el austriaco rara vez ha tenido la influencia que se esperaba de él.

    Y luego, Kehl se dejó convencer por Terzic para fichar a otro delantero de gran envergadura en el verano de 2023. El elegido fue Niclas Füllkrug, que tuvo un buen promedio goleador y contribuyó, entre otras cosas, a la clasificación para la final de la Liga de Campeones, que se perdió ante el Real Madrid. Además, en 2024 se obtuvo un beneficio por el traspaso del internacional alemán, cuando este fichó por el West Ham United tras solo un año (comprado por 17,25 millones de euros, vendido por 27 millones de euros). Nada que vaya a quedar muy en el recuerdo de la era Kehl, pero al menos fue un buen negocio desde el punto de vista económico.

    Lo que se pudo interpretar como negativo en 2023 fue la sucesión de Raphael Guerreiro, que por entonces se había marchado al FC Bayern. Al parecer, Kehl impulsó el fichaje de Ramy Bensebaini como nuevo lateral izquierdo; aunque el argelino también tiene su calidad y llegó libre de traspaso procedente del Mönchengladbach, supuso un paso atrás con respecto a Guerreiro. Además: al parecer, el Dortmund podría haber fichado entonces para el lateral izquierdo a Alejandro Grimaldo en lugar de a Bensebaini; al parecer, el español fue ofrecido a Kehl y compañía. Después de que el BVB dejara pasar la oportunidad, Grimaldo se marchó, como es sabido, libre de traspaso del Benfica al Bayer Leverkusen y desempeñó un papel importante en la siguiente temporada en el camino hacia el título de liga del Werkself.

    El hecho de que Kehl fichara en enero de 2024 a Ian Maatsen, otro lateral izquierdo que se acercaba mucho más al perfil de Guerreiro que Bensebaini, fue en cierto modo una admisión de culpa. Y con Maatsen acertó de pleno: el holandés, cedido entonces por el Chelsea FC, se convirtió de inmediato en titular y desempeñó un papel importante en el camino hacia la final de la Liga de Campeones. En el verano de 2024, el Dortmund tampoco pudo hacer frente a un fichaje definitivo, al igual que ocurrió con Jadon Sancho, con quien Kehl marcó un hito tanto en lo deportivo como en lo emocional. Trajo de vuelta al BVB, en calidad de cedido, al ídolo de la afición del Manchester United; tras un periodo de adaptación, Sancho fue mejorando cada vez más y, además, despertó el entusiasmo de los seguidores. Sin embargo, al cabo de medio año tuvo que marcharse de nuevo.

  • Sebastian KehlGetty Images

    BVB: La amarga decepción de Sebastian Kehl en 2024

    La primavera y el verano de 2024 resultaron bastante difíciles para Kehl desde el punto de vista personal y profesional. No es ningún secreto que le hubiera gustado ocupar el puesto de director deportivo tras la retirada de Hans-Joachim Watzke. «Para mí habría sido un paso lógico», había declarado Kehl en marzo de 2024 en el programa Doppelpass de Sport1 al referirse a sus ambiciones. Sin embargo, en mayo de 2024, en lugar de Kehl, fue su antiguo compañero de equipo Lars Ricken quien ascendió de director de cantera a nuevo director deportivo.

    Y luego, a Kehl se le asignó además a Sven Mislintat, hoy director deportivo del Fortuna Düsseldorf, como nuevo compañero en la responsabilidad deportiva. Una constelación que, probablemente, estaba condenada al fracaso desde el principio, provocó rápidamente desacuerdos y desembocó en la salida prematura de Mislintat en febrero de 2025.

    Para entonces, Nuri Sahin ya se había marchado de nuevo; el BVB lo había traído de vuelta al club a principios de 2024 como segundo entrenador de Terzic y, seis meses después, lo había ascendido a entrenador principal. Una decisión en la que, por supuesto, Kehl tuvo un papel decisivo, ya que conoce muy bien a Sahin de su etapa como compañeros de equipo en el Borussia. «Nuri trabajó con mucha pasión e intensidad y se esforzó al máximo, pero las cosas no encajaron en un momento dado», tuvo que admitir Kehl en mayo de 2025 en el programa Doppelpass de Sport1.

    Tan solo medio año después, Sahin fue despedido, ya que el BVB no convencía de forma constante y corría el riesgo de quedarse fuera de la Liga de Campeones. Y eso que la ventana de fichajes de verano de 2024 del Dortmund había sido tan elogiada.

    Con Serhou Guirassy llegó, con dos años de retraso, por fin el delantero centro que, al menos en parte, podía hacer olvidar a Haaland. Además, Kehl fichó para el Dortmund a tres internacionales alemanes: Waldemar Anton, Maximilian Beier y Pascal Groß. Aunque Groß regresó a Brighton a principios de 2026, en retrospectiva todos fueron buenos fichajes; al fin y al cabo, Anton, Beier y Guirassy se encuentran actualmente entre los jugadores más importantes del Borussia. Beier hizo posible la venta de Donyell Malen al Aston Villa a principios de 2025 por 25 millones de euros. Anton asumió, como mínimo de forma satisfactoria, el difícil legado del icono del club Mats Hummels, que en 2024 no renovó su contrato. Y Guirassy, a pesar de algunos rumores y alguna que otra racha de bajo rendimiento, suele marcar goles de forma fiable.

    Además, Kehl ha logrado subsanar el error con Sahin con la incorporación de Kovac. El croata se encargó de que el Dortmund acabara alcanzando la Liga de Campeones la temporada pasada, estabilizó notablemente al equipo y, en esta temporada, todo apunta a que el BVB se asegurará la clasificación para la máxima competición europea sin demasiados problemas.

    No obstante, los últimos periodos de fichajes han tenido sus contratiempos, que aún hoy plantean interrogantes. En el caso de Yan Couto, por ejemplo, el Dortmund aceptó una cláusula de compra obligatoria bastante rápida al ficharlo en calidad de cedido del Manchester City en el verano de 2024. Así, el BVB tuvo que pagar un total de 25 millones de euros por el lateral derecho, que en el año y medio que lleva en Westfalia nunca ha logrado convencer de forma constante y suele ser solo un jugador de rotación.

    Para reforzar la profundidad en la posición de defensa central, el verano pasado llegó Aaron Anselmino cedido por el Chelsea FC. En un primer momento, un fichaje excelente: el argentino demostró inmediatamente su gran potencial en sus primeros partidos, pero se vio apartado del equipo una y otra vez por lesiones. Tras solo unos pocos partidos, tuvo que volver en invierno a los Blues y fue cedido de nuevo al Estrasburgo. Un auténtico desastre, si se tiene en cuenta que el BVB, bajo la dirección de Kovac, juega con una defensa de tres y que los centrales experimentados y listos para jugar son, a estas alturas, un bien escaso en la plantilla del BVB.

    Sin embargo, es posible que el Dortmund acabe beneficiándose a posteriori de este gran error de planificación de la plantilla. Al fin y al cabo, Luca Reggiani, de solo 18 años, que tuvo que echar una mano en un momento de necesidad, se reveló como una promesa de futuro posiblemente aún mayor. El BVB recompensó las buenas primeras impresiones que dejó con una renovación de contrato. Por otra parte, fue muy loable el fichaje de Daniel Svensson, por el que el Dortmund pagó en total solo ocho millones de euros y que es un jugador muy fiable en el lateral izquierdo.

    Y luego están algunos fichajes bastante caros, por los que el BVB podría estar muy agradecido a Kehl en el futuro. Jobe Bellingham, por ejemplo, fue el verano pasado uno de los jugadores más deseados por el técnico de 46 años; el Borussia se impuso a rivales de renombre en la pugna por el talento del centro del campo y finalmente se llevó el gato al agua por 30,5 millones de euros. Los primeros meses de Bellingham en el BVB estuvieron marcados por problemas y actuaciones en su mayoría insatisfactorias, pero el potencial del jugador de 20 años es enorme, y últimamente se ha hecho cada vez más evidente. El tiempo de juego de Bellingham ha aumentado, al igual que su estabilidad y su valor añadido para el equipo. El Dortmund podría disfrutar mucho de este joven en los próximos años.

    Lo mismo podría decirse de Fabio Silva, que llegó procedente del Wolverhampton como suplente y posible sucesor a medio plazo de Guirassy. Y también de Carney Chukwuemeka, que muestra una y otra vez destellos de su extraordinario talento. Si se mantiene libre de lesiones a largo plazo, podría haber merecido la pena que Kehl, tras un tenaz esfuerzo, lograra fichar al centrocampista del Chelsea para el BVB.

    Sea quien sea quien suceda a Kehl: si, tras Nmecha, Schlotterbeck también renueva, se encontrará en el BVB con una plantilla de gran calidad y con la solidez necesaria, capaz de perseguir grandes objetivos con uno o dos refuerzos de calidad. Con la decisión de no renovar los contratos de Julian Brandt, Salih Özcan y Süle, se necesita un pequeño cambio en la estructura. En lo que respecta a los nuevos fichajes, el Dortmund debería centrarse por el momento en dos cosas: un jugador decisivo que sustituya a Brandt y otro defensa central que garantice la amplitud en el centro de la zaga y que, a ser posible, pueda aportar más al ataque que Süle últimamente. Todo lo demás depende también de las decisiones pendientes sobre el futuro de estrellas de primer nivel como Karim Adeyemi o Guirassy.

  • Las etapas de Sebastian Kehl como jugador profesional y directivo


    Periodo

    Función

    Club

    1998 a 2000

    Jugador

    Hannover 96

    2000 a 2002

    Jugador

    SC Friburgo

    2002 a 2015

    Jugador

    Borussia Dortmund

    2018 a 2022

    Responsable del área de licencias

    Borussia Dortmund

    De 2022 a marzo de 2026

    Director deportivo

    Borussia Dortmund


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