«El campeón alemán aún no está decidido», dijo Niko Kovac el jueves; aún hay opciones de subir o bajar. Kovac es un realista, no un soñador. No sugirió que se pudiera alcanzar al Bayern.
Tampoco quiso sugerir que el pase a la Champions, que el BVB aún no tiene asegurado tras perder con el Leverkusen, estuviera en riesgo. Kovac solo buscó evitar la falta de intensidad que su equipo mostró ante el Leverkusen, el VfB Stuttgart y el Hamburgo SV.
Uno de los mayores logros de Kovac esta temporada es haber evitado el debate sobre la mentalidad, tan temido en Dortmund, pues suele paralizar. A veces el juego con balón fue poco creativo, pero Kovac les enseñó a no rendirse y a superar adversidades. Esa actitud se ha diluido algo, pese a los buenos resultados. Si el sábado tropiezan contra el TSG Hoffenheim, el Bayern podría celebrar el título antes de lo esperado.
Al Dortmund podría darle igual cuándo celebre el Bayern su título, pero, si quiere ser un equipo de Niko Kovac, debe luchar en Hoffenheim con la misma pasión con la que el sábado recriminó a la afición por silbar a Nico Schlotterbeck.