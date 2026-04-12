La condena de los silbidos —aislados y comprensibles desde la perspectiva de los aficionados— fue excesiva («Eso no se hace», dijo el director general Carsten Cramer; «Una barbaridad», opinó el defensa Waldemar Anton) y eclipsó otros asuntos más importantes que merecían debate.

Y es que el Dortmund parece dejar escapar la temporada.

El BVB sigue siendo un excelente segundo: solo ha perdido dos veces en la Bundesliga, ante el campeón Bayern y ahora frente al Bayer Leverkusen, al que ya había caído en Copa. El juego no siempre fue vistoso, pero los resultados y la tan cacareada mentalidad respondieron. La derrota ante el Bayer Leverkusen, que lucha por la Champions, no altera esa imagen. Es comprensible que, con la tabla de la Bundesliga ya definida desde hace semanas —el Bayern muy lejos, pero Leipzig y Stuttgart también—, el equipo no se aferre con todas sus fuerzas a evitar una derrota inminente.

Sin embargo, hay un gran “pero”: la pérdida de tensión en el equipo empieza a resultar preocupante.



