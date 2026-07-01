El BVB quiere reforzar sus bandas y, según Sport Bild, ha consultado al TSG Hoffenheim las condiciones de traspaso de Bazoumana Touré.
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¿El BVB busca un sucesor de Adeyemi? Se rumorea que el club se interesó por una joven promesa de la Bundesliga
Toure, eliminado el martes en dieciseisavos del Mundial con Costa de Marfil ante Noruega (1-2), fue una de las revelaciones de la Bundesliga. En 30 partidos, el extremo de 20 años marcó cinco goles y dio doce asistencias.
Según rumores, el Hoffenheim le permitiría marcharse por 40 millones de euros, pero el BVB no tiene garantizada su fichaje.
Desde Inglaterra se rumorea que Liverpool lo sigue y lo ve como sucesor de Mohamed Salah, quien dejará los Reds tras nueve años. Sin embargo, según las últimas informaciones, el Atlético de Madrid está en pole position.
El club madrileño, respaldado por su nuevo accionista Apollo Sports Capital, ya fichó el martes a Alejandro Grimaldo, lateral goleador del Bayer Leverkusen, por 25 millones de euros.
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«A millones de distancia»: el acuerdo con Adeyemi está muy lejos
Touré, que puede jugar en ambas bandas, llegaría al BVB para sustituir a Karim Adeyemi. El futuro del jugador de 24 años sigue siendo incierto. El Borussia podría perder al delantero gratis en verano de 2027.
La renovación se complica: los directivos del Dortmund aseguran que su agente, Jorge Mendes, pide condiciones muy elevadas. Según Sport Bild, las partes están «separadas por millones» en salario y prima de fichaje. Se dice que Adeyemi gana 6,5 millones de euros al año y pide más de diez. Ya hay «tensiones» en las negociaciones.
Por eso, su entorno presiona para salir este verano, aunque ningún club ha aceptado sus condiciones. Se le ha relacionado con la Liga Profesional de Arabia Saudí.
La temporada pasada apenas fue titular con Niko Kovac: jugó 28 partidos de Liga, pero solo 42 minutos de media, y en 2026 marcó cuatro goles entre Bundesliga y Champions.
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El BVB necesita paciencia: ¿llegará Sancho como una ganga de última hora?
El Borussia deberá armarte de paciencia con Adeyemi y, ahora, también con Jadon Sancho. Tras reavivarse el interés por repatriar al inglés, los rumores sobre su fichaje han disminuido.
Aunque el director deportivo, Ole Book, ya ha visto varias actuaciones del extremo, aún no hay oferta. El contrato de Sancho con el Manchester United expiró en junio, así que dejará los Red Devils.
Según *Sport Bild*, el BVB planea intervenir solo al final del mercado, confiando en que el jugador, que aún espera una oferta millonaria, pueda convertirse en una ganga de última hora. Actualmente cobraba 15 millones de euros anuales.
Sancho vivió su mejor momento en Dortmund entre 2017 y 2021. El Manchester United pagó 85 millones por él, pero en 85 partidos solo marcó 12 goles y dio 6 asistencias. Fue cedido al BVB, al Chelsea y al Aston Villa, donde apenas anotó un tanto en 39 encuentros.