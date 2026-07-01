Toure, eliminado el martes en dieciseisavos del Mundial con Costa de Marfil ante Noruega (1-2), fue una de las revelaciones de la Bundesliga. En 30 partidos, el extremo de 20 años marcó cinco goles y dio doce asistencias.

Según rumores, el Hoffenheim le permitiría marcharse por 40 millones de euros, pero el BVB no tiene garantizada su fichaje.

Desde Inglaterra se rumorea que Liverpool lo sigue y lo ve como sucesor de Mohamed Salah, quien dejará los Reds tras nueve años. Sin embargo, según las últimas informaciones, el Atlético de Madrid está en pole position.

El club madrileño, respaldado por su nuevo accionista Apollo Sports Capital, ya fichó el martes a Alejandro Grimaldo, lateral goleador del Bayer Leverkusen, por 25 millones de euros.