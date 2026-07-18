El Burnley vende a su defensa estrella al RB Leipzig por 21 millones de libras tras descender de la Premier League

El director deportivo del Leipzig, Marcel Schafer, celebró el fichaje de Esteve, al que definió como un central con gran físico, carácter y liderazgo.

En la web del club, Schafer afirmó: «El fichaje de Maxime es clave. Es un central joven pero con experiencia en Francia e Inglaterra y una gran progresión en el Burnley.

Tiene altura, potencia, un gran pie izquierdo, seguridad con el balón y capacidad para salir jugando. Es agresivo en el tackle, habla con sus compañeros y transmite mucha energía en el campo.

Es un líder nato, se comunica y organiza a sus compañeros, y fuera del campo es sensato y reflexivo. Estamos convencidos de que tendrá un impacto inmediato y desempeñará un papel clave en nuestro equipo».