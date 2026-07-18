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El Burnley vende a su defensa estrella al RB Leipzig por 21 millones de libras tras descender de la Premier League
Los Clarets pierden a un defensa clave
El Burnley ha cedido a su defensa estrella, Esteve, al RB Leipzig de la Bundesliga por 27,3 millones de libras. La salida se produce tras el descenso del Burnley y busca reforzar la zaga del equipo alemán, que terminó tercero la temporada pasada.
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El Leipzig, encantado con la llegada
El director deportivo del Leipzig, Marcel Schafer, celebró el fichaje de Esteve, al que definió como un central con gran físico, carácter y liderazgo.
En la web del club, Schafer afirmó: «El fichaje de Maxime es clave. Es un central joven pero con experiencia en Francia e Inglaterra y una gran progresión en el Burnley.
Tiene altura, potencia, un gran pie izquierdo, seguridad con el balón y capacidad para salir jugando. Es agresivo en el tackle, habla con sus compañeros y transmite mucha energía en el campo.
Es un líder nato, se comunica y organiza a sus compañeros, y fuera del campo es sensato y reflexivo. Estamos convencidos de que tendrá un impacto inmediato y desempeñará un papel clave en nuestro equipo».
El francés aspira a tener un impacto inmediato
El defensa de 193 cm, incluido en el Equipo del Año de la PFA en la Championship tras ascender con el Burnley a la Premier, admitió sentirse motivado por las ambiciones de los «Die Roten Bullen».
Esteve declaró: «Estoy encantado de ser jugador del RB Leipzig. El club es sinónimo de fútbol de alta intensidad y sin miedo, de progreso continuo y de grandes ambiciones. Eso me encaja a la perfección.
He venido a Leipzig para aportar desde el primer momento, asumir responsabilidades y lograr el éxito con el equipo. He aprendido mucho en Francia e Inglaterra, y ahora quiero aportar esa experiencia al RB Leipzig.
«Las conversaciones con el club fueron muy convincentes. Hay un plan claro para mí. Ahora espero conocer al equipo y a la afición. Juntos queremos triunfar en la Liga de Campeones, la Bundesliga y la DFB-Pokal».
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Ahora es necesario reforzar la defensa
El Burnley debe reorganizarse rápido y encontrar un sustituto a la altura en el centro de la defensa para afrontar la exigente EFL Championship. La marcha de Esteve es un revés: el central disputó los 46 partidos de la histórica campaña 2024-25, en la que el equipo sumó 100 puntos, mantuvo la portería a cero en 30 ocasiones y encajó solo 16 goles. Además, fue titular en 34 partidos de Premier la temporada pasada pese al descenso.
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