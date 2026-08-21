El Burnley completa el fichaje del defensa Anel Ahmedhodzic procedente del Feyenoord en una operación de 7 millones de libras

El Burnley se ha movido con rapidez para reforzar sus opciones defensivas de cara a la nueva temporada con una incorporación importante. El club inglés ha completado oficialmente el fichaje del defensa central Ahmedhodzic, procedente del Feyenoord de la Eredivisie neerlandesa.

La operación devuelve al talentoso defensa al fútbol inglés, mientras el Burnley busca apuntalar su plantilla. Ahmedhodzic llega a Turf Moor con altas expectativas para reforzar la línea defensiva del equipo.