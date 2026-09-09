¡El brillo de Gasperini según Hermoso! El defensa respalda al técnico de la Roma para convertir las grandes noches europeas en una costumbre

El defensa de la Roma Mario Hermoso expresó su satisfacción mientras su equipo se prepara para su estreno en la Champions League contra el Fenerbahce en Estambul. El partido marca el regreso del conjunto romanista a la máxima competición europea de clubes tras siete años de ausencia.

El excentral del Atlético de Madrid subrayó que jugar cada tres días encaja con la ambición de la plantilla, que busca dar continuidad a su sólido inicio en el campeonato doméstico.

Hermoso dejó claro que la Roma viaja a Turquía con total determinación para comenzar la campaña europea con una victoria.



