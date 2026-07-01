Según The Athletic, el Brighton ha pagado 46 millones de libras al Tottenham por Vuskovic, con complementos que podrían elevar la cifra a 50 millones. El joven defensa, concentrado con Croacia en el Mundial, se someterá a la revisión médica tras el torneo.

A pesar de la fuerte inversión, el Tottenham se ha protegido: retendrá el 20 % de una futura venta y derecho a igualar ofertas. Vuskovic se someterá a reconocimiento médico tras el Mundial, lo que formalizará un traspaso muy lucrativo para los Spurs por un jugador que nunca debutó con el primer equipo.



