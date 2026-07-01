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El Brighton y el Tottenham acuerdan el traspaso del defensa Luka Vuskovic por 50 millones de libras, con una cláusula de reventa a favor de los Spurs
Un talento prodigioso se marcha a Brighton
Según The Athletic, el Brighton ha pagado 46 millones de libras al Tottenham por Vuskovic, con complementos que podrían elevar la cifra a 50 millones. El joven defensa, concentrado con Croacia en el Mundial, se someterá a la revisión médica tras el torneo.
A pesar de la fuerte inversión, el Tottenham se ha protegido: retendrá el 20 % de una futura venta y derecho a igualar ofertas. Vuskovic se someterá a reconocimiento médico tras el Mundial, lo que formalizará un traspaso muy lucrativo para los Spurs por un jugador que nunca debutó con el primer equipo.
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Acuerdo estratégico entre rivales de la Premier League
El fichaje de Vuskovic no es la primera operación entre Tottenham y Brighton en este mercado. Hace poco acordaron un traspaso de 52 millones de libras por Jan Paul van Hecke, que hizo el camino inverso. Este nuevo acuerdo refuerza su relación comercial mientras ambos equipos remodelan sus plantillas para la próxima temporada.
Para el Brighton, este fichaje se suma al de Pascal Struijk, procedente del Leeds United, y completa una renovación total de su defensa. Los Seagulls ya habían visto rechazada una oferta de 30 millones de libras a principios de junio, pero insistieron y elevaron la propuesta a 50 millones, lo que refleja el alto valor que dan al potencial del internacional juvenil croata en su sistema de juego de posesión.
Los motivos del Tottenham para la venta
Vuskovic, defensa con gran potencial, fue vendido por el Tottenham debido a la sobrepoblación en su zaga. Con Van de Ven, Romero, Dragusin, Danso y Senesi, más la llegada de Van Hecke, el club no podía garantizarle los minutos que necesitaba.
Llegó procedente del Hajduk Split en septiembre de 2023 por 12 millones de libras, pero el traspaso se oficializó cuando cumplió 18 años. Tras brillar con el Hamburgo en la Bundesliga (30 partidos y seis goles), su valor se ha disparado. La venta cuadruplica la inversión inicial y deja una plusvalía importante para los Spurs.
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Una nueva era para la defensa del Brighton
La llegada de Vuskovic aportará al Brighton una defensa moderna y dominante en los próximos años. Destaca por su juego aéreo y su capacidad para marcar a balón parado, encajando en el perfil de centrales técnicos que el club ha sabido formar. Tras quedar octavo en la Premier League, el Brighton debutará en la UEFA Conference League, por lo que Vuskovic será clave en su andadura europea. Con el fichaje cerrado, ahora se sigue su actuación en la escena internacional antes de que se una a la pretemporada con sus nuevos compañeros.