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El Brighton pagará los 6 millones de euros de la cláusula de rescisión del central tras ascender a la Serie A como capitán del equipo italiano
El Brighton se da prisa para fichar al defensa austriaco
Según Gianluca Di Marzio, el Brighton quiere fichar a Svoboda, capitán del equipo que ascendió, y pagaría los 6 millones de su cláusula.
El defensa jugó 30 partidos la pasada temporada, marcó tres goles y dio dos asistencias, claves para que su equipo ganara la Serie B y ascendiera de inmediato a la Serie A tras descender en 2024-25.
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El Venezia pierde a su líder en la lucha por el ascenso
La marcha de Svoboda es un golpe duro para el Venezia. Su ausencia, tras ser pilar de la defensa y líder en el vestuario, deja un vacío en la plantilla de Giovanni Stroppa, que se prepara para la Serie A.
Se espera que los Arancioneroverdi actúen rápido en el mercado para encontrar un sustituto, y según algunos informes, preparan varios fichajes a partir del lunes para reforzar la plantilla.
Svoboda se decanta por la aventura en la Premier League
El fútbol inglés sedujo a Svoboda, quien brilló en la Serie B y tuvo varios pretendientes. Aunque la Bundesliga lo buscó, su anhelo de medirse en la liga más vista del mundo lo llevó al Brighton.
Aunque Hamburgo y Borussia Mönchengladbach también se interesaron, el proyecto de Amex Stadium resultó más atractivo.
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El Brighton refuerza su plantilla de cara a la campaña europea
El Brighton quiere reforzar su plantilla tras acabar octavo la temporada pasada. Ese puesto le dio un lugar en la UEFA Conference League, así que busca ampliar su plantilla para afrontar los torneos nacionales y europeos.
Será su segunda participación continental tras debutar en la Europa League 2023-24, torneo en el que superó la fase de grupos antes de caer en octavos ante la Roma.