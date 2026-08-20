El Brighton, frenado por el Tromso al no lograr abrir la defensa en la Conference League

El Brighton se fue frustrado en una noche fría, a casi 320 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico, después de no ser capaz de capitalizar su abrumadora superioridad estadística. A pesar de registrar 25 disparos por los cinco del Tromso y de controlar el 68 por ciento de la posesión, el Brighton no pudo encontrar el fondo de la red.

El equipo visitante afrontó esta excursión europea sin piezas clave. Tanto Carlos Baleba como Yankuba Minteh, que han sido objeto de importantes especulaciones de traspaso relacionadas con el Manchester United y el Liverpool, respectivamente, no estuvieron disponibles por lesión. Sin sus chispas creativas, el ataque del Albion a menudo pareció previsible y tuvo dificultades para desarmar a un Tromso que se conformó con replegarse y absorber la presión.