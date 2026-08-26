El Brighton cierra el fichaje por 9,5 millones de libras del lateral izquierdo «moderno» Jaouen Hadjam, procedente del Young Boys

El director técnico del Brighton, Mike Cave, expresó su entusiasmo por la llegada del defensa y destacó su encaje táctico en el sistema del Brighton.

Sobre el cambio del argelino al Amex Stadium, Cave declaró: "Creemos que Jaouen será una gran incorporación al grupo y reforzará nuestras ya sólidas opciones en defensa. Es un lateral izquierdo moderno, conocido por su velocidad, su aportación ofensiva y sus capacidades técnicas, algo que encaja bien con nuestro estilo de juego. Ha demostrado ser un jugador versátil en Suiza y estamos deseando trabajar con él".