El Brighton alcanza un rápido acuerdo en el último día del mercado para fichar al excentrocampista del Real Madrid Chema Andrés

Según Sky Sport Germany, el Brighton & Hove Albion ha llegado a un acuerdo con el Stuttgart para fichar a Andrés. El traspaso costará al club de la Premier League hasta 23 millones de euros, incluidos varios bonus y una cláusula de venta futura. Las negociaciones avanzaron con una rapidez extraordinaria hoy, sorprendiendo a muchos en el último día del mercado.

Andrés ya se está preparando para pasar el reconocimiento médico antes de firmar un contrato de larga duración. El centrocampista había llegado originalmente al Stuttgart desde el Real Madrid Castilla el verano pasado por solo 3 millones de euros, lo que significa que el club de la Bundesliga está a punto de obtener un beneficio significativo sobre su inversión inicial después de solo una temporada completa.



