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El Brentford se impone a sus rivales de la Premier League en la puja por la revelación de la Bundesliga tras aceptar una oferta de 50 millones de euros
Acuerdo récord para la joven promesa del Colonia
El Brentford está a punto de fichar al jugador de 20 años tras presentar una oferta mejorada. Según el diario «Bild», el director deportivo Thomas Kessler aceptará la última propuesta de la Premier League, valorada en hasta 50 millones de euros: 45 millones garantizados más bonificaciones accesibles.
Será la mayor venta del Colonia, superando los 29 millones que recibió por Anthony Modeste en 2018. Aunque Kessler aún necesita la aprobación de la junta directiva, la magnitud de la oferta hace que sea un mero trámite. Además, se incluye una cláusula del 15 % por una futura venta, lo que garantiza que el club alemán se beneficie de los posibles éxitos futuros de «El Mala» en la Premier League y más allá.
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Los últimos escollos en la negociación de El Mala
Aunque los clubes ya acordaron el traspaso, falta un último paso para que el jugador de 19 años sea presentado en el Gtech Community Stadium. Su madre, quien lo asesora y representa, ha liderado las conversaciones y debe dar su visto bueno antes del viernes. El Brentford impuso un plazo a su oferta para cerrar el trato rápido y evitar que otros grandes clubes europeos se lo lleven.
El jugador, que solo ha disputado una temporada con el primer equipo del Colonia, ya ha expresado su deseo de fichar por los Bees. Para convencerlo, el Brentford le ofrece un contrato muy ventajoso: un salario fijo anual superior a los cuatro millones de euros, acorde a su condición de uno de los delanteros más prometedores de Europa.
Conexión alemana en Londres
La llegada de El Mala podría formar una pareja de extremos alemanes en el Brentford. Se une a su compatriota Kevin Schade, con cinco convocatorias con Alemania, en la delantera de los Bees. Compartir origen facilitará su adaptación al fútbol inglés, al tener una cara conocida en un vestuario muy internacional.
Aunque ambos se quedaron fuera del último Mundial, su dupla apunta al futuro ofensivo de los ‘Bees’. La política de fichajes del club sigue enfocada en jóvenes talentos de la Bundesliga, mercado donde ya han tenido éxito.
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Las rebajas más importantes de la historia de Colonia
La marcha de El Mala deja al Colonia con un sabor agridulce: refleja su capacidad para formar talentos, pero también la cruda realidad económica del fútbol moderno. Los 45 millones de euros de la venta —justificados por sus 13 goles y 5 asistencias en 36 partidos durante la brillante temporada 2025-26— marcan un récord histórico para el club. Tras ellos figuran Lukas Podolski y Jhon Córdoba.