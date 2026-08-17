La decisión del Barcelona de dar luz verde a la salida de su joven promesa llega después de un acuerdo de principio por valor de 76,5 millones de euros (65,3 millones de libras) con el gigante de la Premier League Manchester City por el mediocentro defensivo Rodri. La llegada del internacional español intensifica de forma significativa la competencia en la medular para el equipo de Flick, que ya cuenta con una gran cantidad de opciones experimentadas.

Consciente de que las oportunidades en el primer equipo con el Barcelona serían muy limitadas debido al exceso de centrocampistas veteranos, Marques decidió buscar minutos con regularidad en otro lugar para continuar su desarrollo, y la cúpula del club dio luz verde a la venta para ayudar a equilibrar las cuentas.