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El Braga acuerda con el Barcelona un traspaso de 10 millones de euros por la joven promesa Tommy Marques
La joven promesa cierra su traspaso
Según The Athletic, el Braga ha alcanzado un acuerdo con el Barcelona para fichar a Marques por 10 millones de euros fijos, además de otros 2 millones en posibles variables. No se espera que las condiciones personales supongan ningún obstáculo para el canterano de La Masia, de 19 años, que busca tener continuidad en el primer equipo en Portugal. El adolescente debutó con el primer equipo ante el Mallorca en febrero, aunque después quedó limitado a una sola aparición más en LaLiga.
- Sergio Ros
La congestión blaugrana provoca un cambio
La decisión del Barcelona de dar luz verde a la salida de su joven promesa llega después de un acuerdo de principio por valor de 76,5 millones de euros (65,3 millones de libras) con el gigante de la Premier League Manchester City por el mediocentro defensivo Rodri. La llegada del internacional español intensifica de forma significativa la competencia en la medular para el equipo de Flick, que ya cuenta con una gran cantidad de opciones experimentadas.
Consciente de que las oportunidades en el primer equipo con el Barcelona serían muy limitadas debido al exceso de centrocampistas veteranos, Marques decidió buscar minutos con regularidad en otro lugar para continuar su desarrollo, y la cúpula del club dio luz verde a la venta para ayudar a equilibrar las cuentas.
Una gran oleada de fichajes transforma la plantilla
La adquisición de Marques pone el broche a un amplio desembolso veraniego del Braga, después de asegurarse al centrocampista Denis Huseinbasic y al delantero Jonas Wind como agentes libres. El conjunto portugués, que terminó cuarto en la competición doméstica y alcanzó las semifinales de la Europa League antes de perder contra el Freiburg la pasada temporada, también ha reforzado su defensa con los fichajes del portero Bernardo, el trío de centrales Sergio Barcia, Adrian Bajrami y Adrian Barisic, además de Gabriel Silva y Diogo Travassos para aumentar la profundidad táctica en todas las competiciones.
- Avant Sports
Se avecina una prueba europea
Después de asegurar su plaza en los playoffs de la UEFA Conference League con una victoria por 1-0 en el global ante el Dinamo Minsk a principios de esta semana, el Braga centra ahora su atención en la acción continental. Tiene previsto recibir al conjunto austríaco Austria Wien en la ida de su eliminatoria el jueves, 20 de agosto. El encuentro servirá como una prueba clave para medir la preparación de su renovada plantilla de cara a mantener la regularidad entre las exigencias nacionales y europeas.
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