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El Bournemouth rechaza DOS ofertas del Barcelona por Eli Junior Kroupi pese a que el delantero francés está «encantado» con el interés de traspaso del campeón de La Liga
El Barça sufre un doble rechazo de Kroupi
El Barcelona ha visto rechazadas dos ofertas iniciales por Eli Junior Kroupi, la estrella emergente del Bournemouth, mientras el director deportivo Deco busca asegurar un objetivo secundario por detrás de Julian Alvarez, del Atlético de Madrid. El delantero francés, que solo recientemente se unió al club de la Premier League tras irrumpir con fuerza en el Lorient, se ha convertido rápidamente en una prioridad para el técnico Hansi Flick, de quien se dice que está «entusiasmado» con el perfil técnico específico del jugador de 20 años y su potencial explosivo en bruto.
A pesar del atractivo del Camp Nou, el Bournemouth se ha mantenido firme ante los primeros acercamientos del gigante español. Según L'Equipe, los Cherries han rechazado dos ofertas distintas, ambas valoradas por debajo de los 100 millones de euros.
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Delantero «encantado» por el interés del Barcelona
El interés desde Cataluña sin duda ha hecho mella en el jugador, ya que se dice que Kroupi está «encantado» ante la perspectiva de unirse al vigente campeón de LaLiga. El interés del Barcelona no sorprende demasiado después de que el delantero, que acaba de cumplir 20 años, firmara una campaña histórica al batir el récord de más goles marcados por un adolescente en una temporada de debut en la Premier League, con 13 tantos.
Una foto de la infancia del delantero vistiendo la llamativa segunda equipación del Barcelona de la temporada 2012-13 se ha hecho viral recientemente, avivando aún más las especulaciones sobre su afinidad de larga data con el club. Después de comunicar a sus representantes su deseo de forzar un traspaso, Kroupi espera que pueda encontrarse un punto intermedio entre ambos clubes.
Álvarez sigue siendo el objetivo principal
Aunque Kroupi es el plan B activo, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, sigue implicado personalmente en la búsqueda de Alvarez. El delantero argentino, que ha venido recorriendo un camino pedregoso en el Atlético de Madrid, sigue siendo la prioridad absoluta de Flick. La fricción entre los dos clubes españoles se ha intensificado tras la exigencia pública de traspaso del delantero.
A pesar de estos comentarios, el CEO del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, se ha mantenido firme al sostener que el club no se dejará intimidar para vender. La oferta más reciente del Barcelona, de alrededor de 100 millones de euros, no fue suficiente para convencer al Atlético de desprenderse de su activo más preciado.
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Llenar el vacío en Cataluña
La urgencia de fichar a un delantero de primer nivel es máxima para el Barcelona tras un verano de agitación en su línea de ataque. La marcha de Robert Lewandowski al Chicago Fire ha dejado un enorme vacío en la capacidad goleadora del equipo, mientras que Ferran Torres también está siendo fuertemente vinculado con un traspaso al Paris Saint-Germain. En última instancia, la batalla por el futuro del ataque azulgrana se decidirá en los despachos durante las próximas semanas. Ya sea con un movimiento de récord por Alvarez o con una apuesta por el talento prodigioso de Kroupi, el Barcelona está decidido a conseguir a su hombre.
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