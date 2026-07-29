El Bournemouth rechaza DOS ofertas del Barcelona por Eli Junior Kroupi pese a que el delantero francés está «encantado» con el interés de traspaso del campeón de La Liga

El Barcelona ha visto rechazadas dos ofertas iniciales por Eli Junior Kroupi, la estrella emergente del Bournemouth, mientras el director deportivo Deco busca asegurar un objetivo secundario por detrás de Julian Alvarez, del Atlético de Madrid. El delantero francés, que solo recientemente se unió al club de la Premier League tras irrumpir con fuerza en el Lorient, se ha convertido rápidamente en una prioridad para el técnico Hansi Flick, de quien se dice que está «entusiasmado» con el perfil técnico específico del jugador de 20 años y su potencial explosivo en bruto.

A pesar del atractivo del Camp Nou, el Bournemouth se ha mantenido firme ante los primeros acercamientos del gigante español. Según L'Equipe, los Cherries han rechazado dos ofertas distintas, ambas valoradas por debajo de los 100 millones de euros.



