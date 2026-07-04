El Bournemouth paga 26 millones de libras por Álvaro Rodríguez, y el Real Madrid recibe una cuantiosa suma por el traspaso

El Bournemouth ha acordado con el Elche un traspaso inicial de 21,4 millones de libras por el delantero Rodríguez, que podría subir a 25,7 millones con complementos, según la BBC. El jugador, de 21 años, marcó siete goles y dio cinco asistencias en 34 partidos la temporada pasada en La Liga.

Pasará el lunes el reconocimiento médico y firmará hasta 2031. Los Cherries lo ven como un fichaje clave para mejorar su ataque tras su mejor campaña en la Premier.







