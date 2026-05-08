El Bournemouth emitió un comunicado el sábado: el club conoce las publicaciones en redes sociales de su lateral derecho Alex Jimenez y ya investiga los hechos.

En él se indica que el club es consciente de las publicaciones sobre el lateral derecho Alex Jiménez, entiende la gravedad del asunto y ya investiga. Como medida inmediata, Jiménez queda fuera de la convocatoria para el partido de mañana contra el Fulham en la Premier League, y el club no hará más comentarios por ahora.