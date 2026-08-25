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El Bournemouth cierra el fichaje del guardameta de la Juventus Michele Di Gregorio
El Bournemouth cierra la llegada de Di Gregorio con una cesión inicial
El Bournemouth ha anunciado oficialmente la llegada de Di Gregorio procedente de la Juventus, en una importante declaración de intenciones en el mercado de fichajes. El Bournemouth ha cerrado con éxito una operación por la que el jugador de 29 años llega al Vitality Stadium inicialmente a préstamo, aportando a la plantilla experiencia inmediata del más alto nivel bajo palos.
«Estoy muy feliz de estar aquí. Este es un momento muy importante para mí y por eso creo que la decisión de venir aquí, al Bournemouth, fue la correcta», dijo Di Gregorio. «Sentí el deseo del club de tenerme aquí y percibí la ambición que tiene este club para seguir creciendo y hacer grandes cosas. La Premier League es la liga más bonita del mundo. Es un honor para mí estar aquí y tener la oportunidad de jugar y hacerlo a un nivel tan alto».
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Revelados los detalles económicos del acuerdo por Di Gregorio
La Juventus ha sido transparente respecto a los detalles económicos del acuerdo. El gigante italiano confirmó que el club inglés ha pagado 1,3 millones de euros por la cesión de Di Gregorio durante una temporada, una cifra que garantiza que la Vecchia Signora reciba una compensación inmediata por su salida. Además, el contrato incluye cláusulas para que esa cantidad inicial aumente en 800.000 euros adicionales, siempre que el guardameta cumpla determinados objetivos de rendimiento durante su etapa en la Premier League.
Más allá del periodo inicial de cesión, el acuerdo contiene una importante opción de compra que podría hacer que Di Gregorio se quede en Inglaterra a largo plazo. La operación también incluye una opción de compra al final de la temporada por 12,7 millones de euros, que se abonarían a lo largo de tres ejercicios financieros, junto con un posible 1,5 millones de euros adicionales en variables.
Tiago Pinto elogia la «excelente» incorporación a la plantilla del Bournemouth
La llegada de Di Gregorio está considerada un gran golpe de efecto para el director del Bournemouth, Tiago Pinto. En declaraciones durante el anuncio oficial del traspaso, Pinto expresó su satisfacción por haber conseguido la firma del italiano y destacó que aporta un amplio bagaje de conocimientos por su etapa en Italia.
«Michele es un portero con excelentes cualidades y una valiosa experiencia al más alto nivel», señaló Pinto.
Pinto continuó su valoración del jugador destacando su regularidad durante su etapa en el Allianz Stadium, donde a menudo estuvo sometido al máximo nivel de escrutinio. «Ha demostrado de manera constante su capacidad en la Serie A y en las competiciones europeas, y creemos que será una incorporación excelente para nuestra plantilla», añadió el director.
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Guglielmo Vicario lidera la reestructuración de la Juventus
La salida de Di Gregorio no es un caso aislado, sino un componente clave de una profunda reestructuración de la nómina de porteros de la Juventus. La dirección bianconera ha decidido tomar una nueva dirección, alejándose de su jerarquía anterior para instaurar un nuevo grupo de números uno. La incorporación estrella de esta transformación es Guglielmo Vicario, que ha llegado al club cedido por el Tottenham Hotspur. El acuerdo por el internacional italiano incluye una opción de compra, lo que indica que la Juve le considera su solución a largo plazo para la portería.
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