La cúpula del Monchengladbach ha actuado con rapidez tras una desastrosa racha de resultados que ha dejado al club tocado. La gota que colmó el vaso para la directiva fue la humillante derrota por 5-0 en Friburgo, un resultado que puso de manifiesto las fragilidades defensivas y la falta de cohesión que han lastrado al equipo desde la jornada inaugural. Tras no haber sumado ni un solo punto en sus tres primeros partidos, el club consideró que no tenía más remedio que rescindir el contrato de un hombre que anteriormente había sido considerado una solución a largo plazo para el banquillo técnico.

La etapa de Polanski en la presente campaña comenzó con una derrota por 3-0 a manos del RB Leipzig, seguida de una frustrante derrota en casa por 4-3 ante el recién ascendido Elversberg. Estas actuaciones contrastaron claramente con el optimismo que rodeaba al club durante los meses de verano. El director deportivo Rouven Schroder expresó la decepción dentro del club y declaró: "A pesar de una buena pretemporada y de señales positivas, el equipo no ha logrado los resultados deseados en la Bundesliga. Las actuaciones recientes llevaron a la decisión de relevar a Eugen de sus funciones con efecto inmediato".







