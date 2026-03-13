AFP
Traducido por
El Borussia Dortmund podría verse obligado a vender a su dúo estrella, Serhou Guirassy y Karim Adeyemi, en un intento por recaudar fondos
La eliminación de la Liga de Campeones provoca un déficit presupuestario
El panorama financiero del Dortmund ha cambiado drásticamente tras su prematura eliminación de los playoffs de la Liga de Campeones. Este fracaso deportivo ha dejado un vacío significativo en los ingresos previstos del club, lo que ha dejado a la directiva con un presupuesto neto para fichajes estimado entre unos modestos 25 y 30 millones de euros para la próxima ventana de fichajes.
Para seguir siendo competitivo y perseguir nuevos objetivos, el BVB debe adoptar una política de «vender para comprar». La jerarquía ha identificado que solo se puede generar una liquidez significativa mediante la venta de jugadores de gran valor, lo que sitúa el futuro de sus delanteros estrella bajo un intenso escrutinio mientras el club atraviesa un período económico precario. Un informe de Sky Sport afirma que sus dos delanteros, Guirassy y Adeyemi, podrían estar en la lista de traspasos para dar cabida a la llegada de nuevos jugadores.
- Getty Images
Las negociaciones sobre un nuevo contrato se han estancado.
La situación en torno a Adeyemi se ha complicado especialmente debido al estancamiento de las negociaciones contractuales. El director deportivo Sebastian Kehl ha mantenido un diálogo constante con el representante del jugador, Jorge Mendes, pero aún no se ha llegado a una solución. Según el informe, el principal escollo sigue siendo la negativa del club a incluir una cláusula de rescisión, una exigencia que Mendes se ha mostrado inflexible en conseguir para su cliente.
Dado que el contrato actual de Adeyemi expira en 2027, el club teme que su valor de mercado disminuya. La falta de avances sugiere que un traspaso en verano podría ser la solución más lógica para ambas partes, ya que el internacional alemán busca claridad sobre su futuro a largo plazo. Según se informa, varios equipos europeos de primer nivel están interesados en ficharlo, y se dice que la Premier League es su destino preferido.
Guirassy sopesa el interés de los grandes clubes europeos
Guirassy se encuentra en una situación similar de incertidumbre, aunque su salida probablemente se vería impulsada por pretendientes externos más que por disputas contractuales internas. El delantero tiene una cláusula de rescisión valorada en aproximadamente 50 millones de euros. Pero, según el mismo informe, la cláusula está disponible exclusivamente para siete clubes: Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal y Manchester United. Estos equipos pueden activarla directamente, mientras que todos los demás, incluidos los pretendientes de la Serie A, la Bundesliga, la Ligue 1 o la Saudi Pro League, deben negociar tarifas más altas con el Dortmund.
Aunque se han barajado lucrativas ofertas de Arabia Saudí, el delantero es, según se informa, muy ambicioso y hambriento de éxito, y prefiere permanecer en las ligas de élite europeas. No se espera una decisión definitiva sobre su futuro hasta que concluya la actual campaña.
- imago images / Jan Huebner
Centrarse en terminar la temporada con fuerza.
Aunque ambos jugadores podrían abandonar el Dortmund este verano, tanto Guirassy como Adeyemi siguen siendo piezas clave para Niko Kovac esta temporada. Adeyemi ha participado directamente en 13 goles en 34 partidos en todas las competiciones, mientras que Guirassy ha marcado 17 goles y ha dado seis asistencias en 37 partidos.
Ahora que el Dortmund se centra exclusivamente en la Bundesliga, su objetivo será mantener sus buenos resultados hasta el final de la temporada. El BVB ocupa actualmente el segundo puesto de la tabla con 55 puntos en 25 partidos, a 11 puntos del líder, el Bayern de Múnich. Los hombres de Kovac se enfrentarán al Augsburgo el sábado.
Anuncios